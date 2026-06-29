Το X-Files της Ελλάδας: Το UFO της Αταλάντης, οι αντιδράσεις και τα αναπάντητα ερωτήματα

Τι πραγματικά συνέβη στην Αταλάντη το 1990 και τι ήταν αυτό που είδαν οι κάτοικοι; Εμφανίστηκαν για πρώτη φορά UFO στην Ελλάδα;

Εξωγήινοι ή κάτι άλλο; Αν ρωτούσαμε τους κατοίκους στα χωριά της Αταλάντης, η απάντησή τους θα ήταν ξεκάθαρη. Το μακρινό 1990, τα UFO ήταν μια πρακτικά άγνωστη λέξη για την ελληνική πραγματικότητα. Μόνο λίγοι ήταν εκείνοι που γνώριζαν τη σημασία της, και ακόμη λιγότεροι όσοι γνώριζαν τις θεωρίες συνωμοσίας πίσω από αυτήν. Για την ιστορία, ο «Ε.Τ» του Στίβεν Σπίλμπεργκ προβλήθηκε στις ελληνικές αίθουσες 8 χρόνια πριν.

Το χρονικό μιας παράδοξης ιστορίας

Στις 2 Σεπτεμβρίου 1990, ο βοσκός Χρήστος Αλαβάντας βρισκόταν στο χωριό του, τον Μεγαπλάτανο Λοκρίδος. Περίπου στις 2 τα ξημερώματα, όπως ανέφερε στην κατάθεσή του στην αστυνομία, είδε μεγάλα φωτεινά αντικείμενα να πέφτουν από τον ουρανό σε δασική περιοχή που βρισκόταν κοντά. Μαζί με δύο φίλους του, πήγαν στο σημείο και βρήκαν διάσπαρτα αντικείμενα που μάλλον προέκυψαν από τη συντριβή. Πλακέτες με καμένα καλώδια και ορισμένους μεταλλικούς δακτύλιους.

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