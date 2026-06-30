Η Βρετανία βάζει τέλος στον μισογυνισμό και εντάσσει στα σχολεία υποχρεωτικά μαθήματα σεβασμού προς τα κορίτσια

Η Βρετανία προέβη σε μια εκπαιδευτική πρωτοβουλία που αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο του σχολείου στη διαμόρφωση στάσεων και αξιών, συμβάλλοντας με τρόπο καθοριστικό στην εξάλειψη της έμφυλης βίας.

Η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες διαμόρφωσης των αξιών και των κοινωνικών συμπεριφορών των παιδιών. Με γνώμονα αυτή την αρχή, η βρετανική κυβέρνηση προχώρησε στην αναθεώρηση του εθνικού προγράμματος Relationships, Sex and Health Education (RSHE), εισάγοντας νέες υποχρεωτικές κατευθυντήριες οδηγίες που θα εφαρμόζονται σε όλα τα σχολεία της Αγγλίας από τον Σεπτέμβριο του 2026.

Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να ενισχυθεί η εκπαίδευση γύρω από τον σεβασμό προς τις γυναίκες και τα κορίτσια, την ισότητα στις σχέσεις και την αναγνώριση επιβλαβών προτύπων, που διακινούνται ολοένα και συχνότερα στο διαδίκτυο. Η έμφυλη βία δεν έχει θέση στην προοδευτική κοινωνία, όπου θέλουμε να ζούμε και η Βρετανία πήρε την απόφαση να δράσει άμεσα και καθοριστικά, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα από τη ρίζα του.

Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, οι μαθητές θα διδάσκονται πώς να αναγνωρίζουν και να αμφισβητούν μύθους και στερεότυπα που προβάλλονται στα social media. Παράλληλα, το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση της συναίνεσης, στην αναγνώριση ελεγκτικών ή καταναγκαστικών συμπεριφορών στις σχέσεις, καθώς και στην ανάδειξη θετικών ανδρικών προτύπων που προωθούν τον αμοιβαίο σεβασμό και την ισότητα.

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Τα στοιχεία που κινητοποίησαν την κυβέρνηση να εντάξει μαθήματα σεβασμού στα σχολεία

Η αναθεώρηση της εκπαιδευτικής πολιτικής βασίστηκε σε ανησυχητικά δεδομένα για το σχολικό περιβάλλον. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, περισσότεροι από τους μισούς μαθητές ηλικίας 11 έως 19 ετών ανέφεραν, ότι είχαν ακούσει μισογυνιστικά σχόλια μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα. Επιπλέον, το 37% δήλωσε, ότι έγινε μάρτυρας σχολίων που τους προκάλεσαν άγχος για την ασφάλεια των κοριτσιών.

Ανησυχητική είναι και η εικόνα που μεταφέρουν οι εκπαιδευτικοί. Σχεδόν οι μισοί καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δήλωσαν, ότι γίνονται μάρτυρες υποτιμητικών σχολίων από αγόρια μαθητές προς κορίτσια τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, γεγονός που καταδεικνύει ότι το φαινόμενο δεν περιορίζεται στον ψηφιακό κόσμο, αλλά επηρεάζει και τη σχολική καθημερινότητα.

Η Βρετανία επενδύει στην πρόληψη της βίας

Η εφαρμογή των νέων οδηγιών συνοδεύεται από χρηματοδότηση ύψους 11 εκατομμυρίων λιρών, η οποία θα διατεθεί σε εξειδικευμένα προγράμματα που θα υποστηρίξουν τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς στην πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Η χρηματοδότηση αφορά δράσεις, όπως η επιμόρφωση εκπαιδευτικών, η συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς για την προώθηση υγιών σχέσεων και παρεμβάσεις για νέους που παρουσιάζουν επιβλαβείς ή προβληματικές συμπεριφορές.

Η ένταξη θεμάτων, όπως ο σεβασμός, η ισότητα, η συναίνεση και η υπεύθυνη διαδικτυακή συμπεριφορά στο σχολικό πρόγραμμα, αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης ήδη από τις μικρές ηλικίες. Σε μια εποχή, όπου τα παιδιά και οι έφηβοι εκτίθενται καθημερινά σε μεγάλο όγκο ψηφιακού περιεχομένου, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και η καλλιέργεια υγιών στάσεων και σωστής συμπεριφοράς κρίνονται απαραίτητα για τη διαμόρφωση μιας προσωπικότητας που σέβεται τον συμπολίτη του - ανεξαρτήτως φύλου.

