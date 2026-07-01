Η Barbie τιμά την βραβευμένη τραγουδίστρια, στιχουργό και ηθοποιό Miley Cyrus με μία συλλεκτική Signature κούκλα

Η συλλεκτική κούκλα Signature Miley Cyrus αντλεί έμπνευση από την εμφάνισή της στο μουσικό βίντεο “Golden Burning Sun”, με σετ μπλούζα και παντελόνι από οικολογικό δέρμα, ζακέτα με κουκούλα, μαύρες μυτερές γόβες και μικρόφωνο.

Η Barbie καλωσορίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη super star Miley Cyrus στη σειρά Barbie Signature™, με την κυκλοφορία μιας νέας συλλεκτικής κούκλας εμπνευσμένης από την εμβληματική pop καλλιτέχνιδα. Η κούκλα τιμά το πολιτιστικό αποτύπωμα που έχει αφήσει η Miley Cyrus ως μουσικός, ηθοποιός και υπέρμαχος της προσωπικής έκφρασης, αποδίδοντας φόρο τιμής στις διακρίσεις και τις επιτυχίες της σε όλο το φάσμα της pop κουλτούρας και της ψυχαγωγίας.

Η συλλεκτική κούκλα Signature Miley Cyrus αντλεί έμπνευση από την εμφάνισή της στο μουσικό βίντεο “Golden Burning Sun”, με σετ μπλούζα και παντελόνι από οικολογικό δέρμα, ζακέτα με κουκούλα, μαύρες μυτερές γόβες και μικρόφωνο.

Με δισεκατομμύρια αναμεταδόσεις και περισσότερα από 30 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ παγκοσμίως, η Miley έχει κατακτήσει την αγάπη του κοινού με το αδιαμφισβήτητο μουσικό της ταλέντο. Από τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική έως τις μεγάλες μουσικές επιτυχίες της όπως τα “Party in the U.S.A.” και “Wrecking Ball”, αλλά και τα πιο πρόσφατα τραγούδια της, όπως το “Flowers” συνεχίζει να εξελίσσεται και να αφήνει το στίγμα της στη σύγχρονη μουσική σκηνή.

Γνωστή όχι μόνο για τη μουσική και το υποκριτικό της ταλέντο, αλλά και για τη δράση της υπέρ των δικαιωμάτων της LGBTQ+ κοινότητας και της ψυχικής υγείας, η Miley Cyrus τον Μάιο, τιμήθηκε για τη βαθιά πολιτιστική της επιρροή σε ολόκληρη τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, αποκτώντας το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ (Hollywood Walk of Fame). Με την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ «Something Beautiful», η Miley Cyrus εγκαινιάζει μια νέα, δημιουργική εποχή στην καριέρα της, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι ο ξεχωριστός, πολυσυλλεκτικός μουσικός της ήχος δεν γνωρίζει όρια.

«Το να δω για πρώτη φορά την Barbie μου είναι σαν να γίνεται πραγματικότητα ένα όνειρό μου. Αφιερώσαμε πολύ χρόνο για να δουλέψουμε κάθε λεπτομέρεια. Η συμμετοχή μου στον σχεδιασμό της Barbie ήταν σημαντική όχι μόνο για μένα, αλλά και για τη συνολική μου δημιουργική έκφραση. Δεν αφήσαμε τίποτα στην τύχη όσον αφορά το look, τα μαλλιά, τα αξεσουάρ, το μακιγιάζ και τη σιλουέτα της κούκλας. Κάθε λεπτομέρεια ήταν συνειδητή και περάσαμε πολύ χρόνο για να την τελειοποιήσουμε, όχι με στόχο την τελειότητα, γιατί αυτό δεν θα με αντιπροσώπευε, αλλά για να αποδώσουμε με ακρίβεια την εμφάνιση “Golden Burning Sun”.» δήλωσε η Miley Cyrus, βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια, στιχουργός και ηθοποιός.

Η Miley Cyrus είναι η πιο πρόσφατη μουσικός που εντάσσεται στη σειρά Barbie Signature, ακολουθώντας μια εμβληματική λίστα καλλιτεχνών που περιλαμβάνει την Kylie Minogue, την Aaliyah, τη Stevie Nicks, τη Gloria Estefan, τον David Bowie, τον Elvis Presley και τον Elton John.

«Η Barbie αναδεικνύει γυναίκες που σπάνε τα όρια και εμπνέουν τις επόμενες γενιές, και η Miley αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας. Η Miley έχει επανειλημμένα επαναπροσδιορίσει το τι σημαίνει να είναι κανείς καλλιτέχνης, αξιοποιώντας τη δημόσια παρουσία της για να προωθεί την προσωπική έκφραση και να ενδυναμώνει τους άλλους να εκφράζονται ελεύθερα. Είμαστε ενθουσιασμένοι που τιμούμε την τολμηρή της προσέγγιση στην προσωπική έκφραση και που γιορτάζουμε την αυθεντικότητα της μέσα από μια Barbie, διαθέσιμη για τους fans σε όλο τον κόσμο.» ανέφερε ο Nathan Baynard, Vice President and Head of Barbie, Mattel.

Η συλλεκτική κούκλα Barbie Signature Miley Cyrus είναι διαθέσιμη από σήμερα στα καταστήματα λιανικής πώλησης παιχνιδιών, καθώς και online.