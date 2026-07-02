Κυνηγοί της αδρεναλίνης: Ποιο είναι το ζευγάρι πίσω από την πρόταση γάμου στο Empire State Building

Οι ρωσικής καταγωγής Angela Nikolau και Ivan Beerkus έφτασαν μέχρι την κορυφή του Empire State Building της Νέας Υόρκης

Mετά την πρόταση γάμου στο Empire State Building της Νέας Υόρκης, το ζευγάρι συνελήφθη από τις Αρχές των ΗΠΑ και δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία τους.

Η Angela Nikolau και ο Ivan Beerkus σκαρφάλωσαν στο εμβληματικό κτίριο της αμερικανικής μεγαλούπολης και ανήρτησαν ένα πανό, πριν ο δεύτερος πέσει στο ένα γόνατο και ζητήσει από την αγαπημένη του να τον παντρευτεί.

«Όταν η δύναμη της αγάπης, νικά την αγάπη για τη δύναμη, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη» έγραφε το πανό που ανήρτησαν, πριν ο Beerkus ζητήσει από την Nikolau να τον παντρευτεί και εκείνη να δέχεται.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr