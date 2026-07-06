Η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου άγγιξε την κορυφή - Κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέκτησε την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο στον ακροβατικό διάδρομο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική της πορεία στον διεθνή αθλητισμό.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου στο Παγκόσμιο Κύπελλο ακροβατικού διαδρόμου που διεξήχθη στην Κοΐμπρα, προσθέτοντας ακόμη μία διεθνή διάκριση στην πορεία της. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πραγματοποίησε μια άρτια εμφάνιση, καταφέρνοντας να ξεχωρίσει σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό αγώνα, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση στο βάθρο.

Σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία έγραψε πως η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου «επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την ευρωπαϊκή της κλάση και τη σταθερά υψηλή της παρουσία στο άθλημα. Σε μια διοργάνωση με ιδιαίτερα υψηλό ανταγωνισμό, η Πρωταθλήτρια Ευρώπης έδειξε ψυχραιμία, καθαρή εκτέλεση και αγωνιστική ωριμότητα σε όλα τα στάδια του αγώνα, κατακτώντας επάξια την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο».

«Δίπλα της, ο ομοσπονδιακός προπονητής Σταυριανίδης Απόστολος και η διεθνής κριτής Ζαφειρίου Παρασκευή συνέβαλαν στην άρτια παρουσία της ελληνικής αποστολής, που επιστρέφει με μια σπουδαία διεθνή διάκριση. Η επιτυχία αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη εντυπωσιακή πορεία και να επιβεβαιώσει ότι η ελληνική γυμναστική συνεχίζει να πρωταγωνιστεί σε κορυφαίο επίπεδο», συμπλήρωσε.

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Εφραίμογλου, μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου

Μετά την ολοκλήρωση της προσπάθειάς της - που πιο επιτυχημένη δεν θα μπορούσε να είναι - η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου μοιράστηκε την εμπειρία της μέσα από μια ανάρτηση στα social media, σημειώνοντας πως «ίσως ήταν η καλύτερή μου εμφάνιση». Δικαίωση, ικανοποίηση, πληρότητα. Μετά από ατελείωτη προσπάθεια, εξαντλητικές προπονήσεις και αγωνία, η Ελληνίδα Πρωταθλήτρια πέτυχε τον στόχο της, κάνοντας γι’ ακόμα μια φορά υπερήφανους όλους τους Έλληνες.

Η συγκεκριμένη διάκριση έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη σταθερά ανοδική πορεία για την Αλεξάνδρα Εφραίμογλου, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια και την επιτυχημένη παρουσία της σε διεθνές επίπεδο. Πέρα από το χρυσό μετάλλιο, αυτή η εμφάνιση στην Κοΐμπρα αποτυπώνει την προσωπική εξέλιξη μιας αθλήτριας που δεν σταμάτησε ποτέ να ονειρεύεται την κορυφή. Μέχρι που έγινε κτήμα της.