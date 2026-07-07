Πώς λέμε Αθήνα, καμία σχέση: Αυτή είναι η καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κανείς
JTeam
7 Ιουλίου 2026
Αποκαλύφθηκε η φετινή λίστα με τις καλύτερες και τις χειρότερες πόλεις για να ζει κανείς, με την κορυφή να παραμένει σταθερή, ενώ υπάρχουν ανακατατάξεις όσον αφορά στη δεύτερη περίπτωση, λόγω και των πολεμικών συγκρούσεων.
Η λίστα συντάχθηκε από τον Economist Intelligence Unit, αδελφικό οργανισμό του The Economist, μα βάση στοιχεία όπως η εκπαίδευση, η σταθερότητα, το σύστημα υγείας, οι δομές αλλά και ο πολιτισμός.
Η Κοπεγχάγη, πρωτεύουσα της Δανίας, αναδείχθηκε για δεύτερη φορά η καλύτερη πόλη για να ζει κανείς, παρέχοντας εξαιρετική καθημερινότητα για όσους έχουν την τύχη να δηλώνουν κάτοικοί της. Έλαβε σχεδόν τέλειο σκορ σε όλες τις κατηγορίες, αριστεύοντας στην σταθερότητα, τις δομές και την εκπαίδευση.
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