Ιστορική απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου με σφραγίδα Ελεονώρας Μελέτη

Η σημερινή υπερψήφιση αποτελεί μια κορυφαία πολιτική και ηθική δικαίωση για τις γυναίκες της Κύπρου.

Με συντριπτική πλειοψηφία 575 ψήφων υπέρ και μόνο 33 κατά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε το ψήφισμα της Επιτροπής FEMM, με εισηγήτρια την ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και του ΕΛΚ, Ελεονώρα Μελέτη, αναγνωρίζοντας για πρώτη φορά τις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου ως θύματα των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Ένα θέμα που για περισσότερα από πενήντα χρόνια παρέμενε στη σκιά, γίνεται πλέον επίσημα μέρος της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης.

Το ψήφισμα καταδικάζει την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, αναγνωρίζει τη σεξουαλική βία ως όπλο πολέμου, ζητά την πλήρη αναγνώριση και αποκατάσταση των θυμάτων, καλεί για αποζημιώσεις, ενίσχυση της στήριξης των επιζωσών και ανάληψη ευθύνης από την Τουρκία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Στην παρέμβασή της στην ολομέλεια του Στρασβούργου, η Ελεονώρα Μελέτη συγκλόνισε περιγράφοντας τις μαρτυρίες των γυναικών που συνάντησε κατά την αποστολή της FEMM στην Κύπρο. «Δώσαμε μία υπόσχεση πως ο πόνος αυτών των γυναικών, το συλλογικό τραύμα των Κυπρίων, δεν θα παραμείνει ούτε βουβό ούτε αόρατο. Γιατί ο βιασμός τους δεν τελείωσε τότε. Συνεχίστηκε από το στίγμα, την απομόνωση, την περιθωριοποίηση, την απόρριψη, τη μοναξιά.»

Η σημερινή υπερψήφιση αποτελεί μια κορυφαία πολιτική και ηθική δικαίωση για τις γυναίκες της Κύπρου, αλλά και μια σημαντική κοινοβουλευτική επιτυχία της Ελεονώρας Μελέτη, η οποία κατάφερε να φέρει για πρώτη φορά στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας μια ξεχασμένη πτυχή της κυπριακής τραγωδίας και να εξασφαλίσει την ευρεία στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναγνώριση, τη μνήμη και τη δικαιοσύνη.