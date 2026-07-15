Gen Z, Millenials, Baby Boomers: Έρευνα δείχνει ποια γενιά έχει κατακλύσει την Ευρώπη

Από τη Gen Z μέχρι τους Millenials και τους Baby Boomers. Έρευνα δείχνει τη γενιά που υπερισχύει στην Ευρώπη και δεν είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι με τα αποτελέσματα

Έρευνα με στοιχεία από όλη την Ευρώπη, δείχνει ποια «γενιά» έχει κατακτήσει την ήπειρο και τα πορίσματα επιβεβαιώνουν κάτι που δεν θέλουμε να παραδεχτούμε...

Και όμως η γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης, ισχύει με βάση τα δεδομένα καθώς οι baby boomers είναι το target group που υπερισχύει.

Ωστόσο, μερικές χώρες ξεχωρίζουν ως εξαιρέσεις, με πληθυσμούς που κυριαρχούνται από τη Γενιά Χ ή τους millennials, αποκαλύπτοντας αντιφατικές δημογραφικές τροχιές.

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