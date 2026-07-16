Ποια παγωτά έτρωγαν οι millennials στα 90’s; Τότε, που έτρεχες στο ψιλικατζίδικο και πλήρωνες με δραχμές

Αν το «3» έχει εμφανιστεί στην ηλικία σου, τότε σίγουρα έχεις ζήσει τις εποχές που τα απογεύματα ήταν συνυφασμένα με τις μαζώξεις στις πλατείες και τα παγωτά από τα ψιλικατζίδικα ή τα περίπτερα της γειτονιάς.

Πριν εμφανιστούν τα delivery apps, τα aesthetic παγωτά μηχανής και οι αμέτρητες επιλογές σε γεύσεις, το παγωτό είχε τη δική του ξεχωριστή θέση στις καλοκαιρινές συνήθειες των millennials που μεγάλωσαν στα 90's. Η στάση στο περίπτερο ή στο ψιλικατζίδικο της γειτονιάς αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους, ενώ την επιλογή μόνο εύκολη δεν θα τη χαρακτηρίσεις. Στεκόσουν μπροστά στο ψυγείο, το βλέμμα σου πηγαινοερχόταν για λίγα λεπτά από το τζάμι στην αφίσα με τα διαθέσιμα παγωτά και τις αναγραφόμενες τιμές - σε δραχμές παρακαλώ - μέχρι να παρθεί η τελική απόφαση. Θυμάσαι; Και ύστερα κατέληγες σε κάποιο παγκάκι πλατείας, στα σκαλιά της πολυκατοικίας ή πάνω στη σέλα του ποδηλάτου σου, απολαμβάνοντάς το.

Για μια ολόκληρη γενιά, τα παγωτά συνδέθηκαν με την ανέμελη παιδική ηλικία, τις βόλτες στη γειτονιά, τις διακοπές, την κατασκήνωση και όλες εκείνες τις μικρές καθημερινές στιγμές που σήμερα μοιάζουν πολύ πιο απλές απ' ό,τι ήταν τότε. Μακριά από οθόνες και social media, η μεγαλύτερη αγωνία των καλοκαιρινών απογευμάτων ήταν, αν θα προλάβαινες το περίπτερο πριν κλείσει ή αν οι δραχμές που είχες στην τσέπη από το χαρτζιλίκι έφταναν για το παγωτό που πραγματικά ήθελες. Μπορεί η Gen Z – για να μην αναφερθούμε καν στις ακόμη νεότερες γενιές – να μεγάλωσε σε μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα, ωστόσο οι millennials έχουν κάθε λόγο να θυμούνται με νοσταλγία εκείνα τα καλοκαίρια, όταν οι παρέες, το παιχνίδι στη γειτονιά και οι μικρές απολαύσεις αρκούσαν για να γεμίσουν μια ολόκληρη ημέρα, χωρίς κανονίσματα και προγράμματα.

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω, φτιάξαμε στο JennyGr μια λίστα με τα παγωτά που επέλεγαν ξανά και ξανά οι millennials στα 90’s. Κάποια μπορεί να τα έχεις ξεχάσει, κάποια άλλα όχι. Το μόνο σίγουρο είναι, πως σημάδεψαν τα καλοκαίρια των περισσότερων και κάθε φορά που τα βλέπουμε ξανά σε μια παλιά διαφήμιση, μια φωτογραφία ή σε έναν καταψύκτη περιπτέρου, καταφέρνουν να μας μεταφέρουν για λίγο σε μια άλλη εποχή που, ευτυχώς για εμάς, έχουμε ζήσει και πάντα θα θυμόμαστε με νοσταλγία.

Τα παγωτά που λάτρευαν οι millennials και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ

Πατούσα

Από τα παγωτά που δύσκολα περνούσαν απαρατήρητα μέσα στο ψυγείο του περιπτέρου. Το ιδιαίτερο σχήμα της ήταν αυτό που την έκανε να ξεχωρίζει από τα κλασικά ξυλάκια και να κερδίζει αμέσως το ενδιαφέρον των παιδιών. Μπορεί η γεύση να ήταν εξίσου καλή, ωστόσο το σχήμα είναι αυτό που έχει χαραχτεί στη μνήμη όλων.

Γρανίτα «σπρώξε - γλύψε»

Ένα παγωτό που είχε μετατρέψει τον τρόπο που το έτρωγες σε μέρος της διασκέδασης. Με το χαρακτηριστικό «σπρώξιμο» από τη βάση της συσκευασίας, η γρανίτα ανέβαινε σταδιακά, κάνοντας κάθε μπουκιά λίγο πιο fun. Για πολλά παιδιά των 90's, ήταν από εκείνες τις μικρές λεπτομέρειες που έκαναν ένα απλό καλοκαιρινό απόγευμα πιο ενδιαφέρον.

Solero shots

Μικρές παγωμένες μπουκιές που έφεραν μια διαφορετική λογική στα παγωτά της εποχής. Δεν ήταν ξυλάκι, δεν ήταν χωνάκι, δεν ήταν κυπελάκι - ήταν κάτι που έμοιαζε περισσότερο με παιχνίδι. Στόχος; Να εξαφανίσεις όσο πιο γρήγορα μπορούσες τις μικρές παγωμένες μπαλίτσες.

Κυπελάκια lucky boy/girl

Για πολλά παιδιά, η χαρά ξεκινούσε πριν ακόμη δοκιμάσουν το παγωτό. Η περιέργεια για το τι θα βρουν στο κάτω μέρος της συσκευασίας έκανε αυτά τα κυπελάκια διαφορετικά από τις υπόλοιπες επιλογές. Ήταν η εποχή που ένα παγωτό έκρυβε ένα μικρό στοιχείο έκπληξης, κάτι που σήμερα μοιάζει σχεδόν ξεχασμένο.

Καραμπόλα

Ένα από τα παγωτά που έχουν μείνει στη μνήμη των παιδιών που μεγάλωσαν τη δεκαετία του '90. Δεν ήταν απλώς ένα γλυκό για τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού, αλλά μέρος της μικρής «τελετουργίας» του περιπτέρου: η βόλτα μέχρι τον καταψύκτη, η επιλογή ανάμεσα στις συσκευασίες και η επιστροφή στην παρέα με το «κλασικό παγωτό» στο χέρι.

Rocket

Το Rocket ήταν ένα από τα κυπελάκια παγωτού που συνόδευσαν τα καλοκαίρια πολλών παιδιών στα 90's. Ο συνδυασμός βανίλιας - σοκολάτας ήταν αξεπέραστος. Απλό, κλασικό, χωρίς ιδιαίτερες υπερβολές, ανήκε σε εκείνα τα παγωτά που πολλοί millennials θυμούνται ως σταθερή αξία στους καταψύκτες της εποχής.

Chicago

Μια λέξη, χιλιάδες αναμνήσεις. Ποιος millennial δεν έχει δοκιμάσει έστω μια φορά το viral, θα μπορούσε να πει κανείς σήμερα, παγωτό των 90’s; Το Chicago ξεχώριζε για την έντονη γεύση σοκολάτας, η οποία σε συνδυασμό με το κρεμώδες παγωτό το έκανε να διαφέρει από τις πιο απλές επιλογές του περιπτέρου.

Παγωτό σάντουιτς

Last but not least, το παγωτό σάντουιτς, το οποίο αγαπήθηκε για την απλότητά του και εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι σήμερα στα ψυγεία. Ο κλασικός συνδυασμός βανίλιας και μπισκότου ήταν αυτός που το έκανε διαχρονικό. Παγωτό βανίλια, δύο τραγανά μπισκότα και δεν χρειαζόσουν τίποτα άλλο για να ομορφύνεις το απόγευμά σου.