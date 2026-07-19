Οι παραλίες της Κορινθίας που αξίζει να επισκεφθείτε

Σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα, οι παραλίες της Κορινθίας είναι ό,τι πρέπει για τα μπάνια του Σαββατοκύριακου.

Δεν χρειάζεται να απομακρυνθείτε πολύ από την Αθήνα για να αλλάξετε παραστάσεις, να κάνετε τις βουτιές σας σε θαυμάσιες παραλίες με πεντακάθαρα νερά και να γεμίσετε τις μπαταρίες σας. Σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα, η Κορινθία έχει ωραιότατες παραλίες για κάθε γούστο - οργανωμένες και ιδανικές για οικογενειακές εξορμήσεις αλλά και πιο απομονωμένες για ήσυχες βουτιές. Συγκεντρώσαμε και σας προτείνουμε μερικές από τις καλύτερες παραλίες της Κορινθίας για τις βουτιές του Σαββατοκύριακου ή και για μονοήμερη εκδρομή.

Λίμνη Βουλιαγμένης

Μόλις λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο του Λουτρακίου, υπάρχει ένα πανέμορφο τοπίο, εκείνο της Λίμνης Βουλιαγμένης. Ναι, σωστά διαβάσατε υπάρχει Λίμνη Βουλιαγμένης και στην Κορινθία. Στην πραγματικότητα είναι λιμνοθάλασσα με αλμυρό νερό που ανανεώνεται μέσω ενός στενού διαύλου στην άκρη της που την ενώνει με τη θάλασσα. Τα νερά της θεωρούνται ιδιαίτερα ζεστά και επιτρέπουν το κολύμπι μέχρι αργά το φθινόπωρο.

Η πιο ωραία παραλία βρίσκεται στις δυτικές όχθες και είναι στρωμένη με ψιλή λευκή άμμο. Στη λίμνη υπάρχουν και κάποιες ταβέρνες που σερβίρουν ψάρι και κρεατικά, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν θαλάσσια σπορ και να κάνουν ποδήλατο στον παραλίμνιο δρόμο.

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