Τζένη Μπαλατσινού: Οι φωτογραφίες με τον γιο της και η όλο νόημα ανάρτησή της στο Instagram

Η Τζένη Μπαλατσινού δημοσίευσε φωτογραφίες από την ετήσια διαδρομή στον Προφήτη Ηλία, μόνο που αυτή τη φορά είχε και τον γιο της μαζί

Η Τζένη Μπαλατσινού μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια από τις πιο προσωπικές και τρυφερές στιγμές του φετινού καλοκαιριού, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την καθιερωμένη ανάβαση της οικογένειάς της στο ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία για τον εσπερινό.

Περιγράφοντας τη σημασία που έχει για την ίδια αυτή η ετήσια διαδρομή, η οποία όπως εξομολογείται μπορεί, μεν, να είναι ίδια κάθε χρόνο, κάθε φορά αποκτά διαφορετικό νόημα δε. Ωστόσο, η πιο ξεχωριστή στιγμή της φετινής εμπειρίας, όπως αποκάλυψε η Τζένη Μπαλατσινού, ήταν ο μικρός γιος της, ο οποίος κατάφερε να ολοκληρώσει για πρώτη φορά ολόκληρη τη διαδρομή μέχρι το ξωκλήσι. Παρά την κούρασή του, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια, χαρίζοντας στους γονείς του μια εικόνα γεμάτη συγκίνηση και υπερηφάνεια.

«Κάποιες παραδόσεις δεν είναι μόνο για να τις κρατάς. Είναι για να τις δίνεις παρακάτω, σαν λίγο αλάτι στη ζωή, για να μη χάσει ποτέ τη γεύση της», έγραψε χαρακτηριστικά η Τζένη Μπαλατσινού, συνοψίζοντας τη σημασία της οικογενειακής παράδοσης και της μεταφοράς των αξιών από γενιά σε γενιά.

Instagram / Τζένη Μπαλατσινού

Αναλυτικά όσα έγραψε η Τζένη Μπαλατσινού:

Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, παίρνουμε το ίδιο μονοπάτι για τον εσπερινό του Προφήτη Ηλία. Κι όμως, κάθε φορά μοιάζει αλλιώτικο. Σαν να αλλάζει μαζί μας. Στην ανάβαση, το φως απλώνεται ζεστό πάνω στα βράχια και οι μυρωδιές από θυμάρι και ξερό χορτάρι γεμίζουν τον αέρα, σαν να θέλουν να σου θυμίσουν κάτι παλιό, κάτι δικό σου. Στη μέση της διαδρομής, πάντα θα βρεθεί ένας γνώριμος· μια καλησπέρα, δυο κουβέντες και εκείνη η απλή χαρά της συνάντησης που δεν χρειάζεται πολλά.

Κι ύστερα, στην κατάβαση, όταν το φως αρχίζει να σβήνει, η Χώρα ανάβει σιγά σιγά, σαν να παίρνει φωτιά από μέσα της. Και τότε, για μια στιγμή, όλα μοιάζουν ήσυχα και γεμάτα μαζί.

Στο ξωκλήσι σε περιμένει πάντα η ίδια γλυκιά αίσθηση. Κόσμος μαζεμένος, πρόσωπα αγαπημένα, αγκαλιές. Μετά τον εσπερινό, οι καφέδες αχνίζουν στα χέρια, ο άρτος μοιράζεται απλά, χωρίς βιασύνη, σαν μια μικρή, σιωπηλή ευλογία που περνά από τον έναν στον άλλον. Κάθεσαι, λες τα νέα σου, γελάς, θυμάσαι. Κι όλα αυτά, χωρίς να το καταλάβεις, σε γεμίζουν.

Φέτος όμως, η πιο όμορφη εικόνα δεν ήταν το φως ούτε η θέα. Ήταν ο μικρός μας, που τα κατάφερε και ανέβηκε όλη τη διαδρομή μαζί μας. Κουράστηκε, μα δεν σταμάτησε. Και τότε καταλαβαίνεις πως κάποιες παραδόσεις δεν είναι μόνο για να τις κρατάς. Είναι για να τις δίνεις παρακάτω, σαν λίγο αλάτι στη ζωή, για να μη χάσει ποτέ τη γεύση της.