Βασίλης Κικίλιας και Γιώργος Πρίντεζης συναντήθηκαν στη Σύρο και μοιράστηκαν παιδικές αναμνήσεις

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής συναντήθηκαν στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, περνώντας ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο μπάσκετ και χαρά.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, το «Aegeanball Festival» πραγματοποιήθηκε στη Σύρο το τελευταίο ΠΣΚ του Ιουνίου και ήταν όλοι εκεί. Ο οικοδεσπότης του τουρνουά Γιώργος Πρίντεζης υποδέχτηκε στο νησί του παλιούς και νέους φίλους, προκειμένου να γιορτάσουν το μπάσκετ και να χαρούν τη μαγεία του παιχνιδιού. Ανάμεσα στους ξεχωριστούς καλεσμένους ήταν και ο Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος έφτασε στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Τζένη Μπαλατσινού, και τον γιο τους, Παναγιώτη - Αντώνιο.

Η αγάπη του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για το μπάσκετ είναι γνωστή, όπως, επίσης, και για τη Σύρο, αφού είναι η μισή καταγωγή του, συνεπώς δεν θα μπορούσε να αρνηθεί την πρόσκληση να συμμετέχει στον ετήσιο θεσμό. Σε ένα διάλειμμα από τις υποχρεώσεις του τουρνού, μάλιστα, ο Βασίλης Κικίλιας και ο Γιώργος Πρίντεζης ανέβηκαν σε ένα από τα υψηλότερα σημεία του νησιού και με φόντο το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου μοιράστηκαν παιδικές αναμνήσεις σε ένα βίντεο που - προφανώς - έγινε viral.

Ο Βασίλης Κικίλιας, ο Γιώργος Πρίντεζης και οι παιδικές αναμνήσεις τους

Με κοινό τόπο την αγάπη και την καταγωγή τους για τη Σύρο, ο Βασίλης Κικίλιας και ο Γιώργος Πρίντεζης κάθισαν σε έναν βράχο - όπως έκαναν ως παιδιά - και θυμήθηκαν on camera τις πιο ανέμελες ημέρες της ζωής τους. Η αγάπη για τη θάλασσα, τα αυτοσχέδια παιχνίδια, οι αθλοπαιδιές στην άμμο, το παραδοσιακό μπισκοτογλυκό της Σύρου, τα παπουτσάκια και οι στέρνες αποτέλεσαν τους κεντρικούς άξονες των αναμνήσεών τους.

Με ένα χαμόγελο στα χείλη και μια νοσταλγία στα μάτια, ο Βασίλης Κικίλιας και ο Γιώργος Πρίντεζης μοιράστηκαν τις στιγμές ξεγνοιασιάς που έχουν ζήσει ως παιδιά - βγαλμένες από μια εποχή που όλοι αγαπήσαμε και όλοι θυμόμαστε με λαχτάρα. Κλείνοντας, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξέφρασε την αγάπη του για το νησί, με τον πρώην μπασκετμπολίστα να συμφωνεί: «Αγαπάμε Σύρο», ήταν το μήνυμά τους.