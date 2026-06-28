Τι ακριβώς συμβαίνει με την Κέιτλιν Κλαρκ και γιατί το WNBA κάνει τα στραβά μάτια;

Η Κέιτλιν Κλαρκ είναι το μεγάλο αστέρι του WNBA κι αυτό το πληρώνει ακριβά σε κάθε αγώνα

Από το 2024, όταν και έγραψα πρώτη φορά για την Κέιτλιν Κλαρκ, τότε που αναδείχθηκε από το περιοδικό TIME αθλήτρια της χρονιάς, είναι πολλές οι φορές που ο αλγόριθμος του TikTok μου έχει πετάξει βίντεο με εκείνη και τα σκληρά μαρκαρίσματα που δέχεται από αθλήτριες αντίπαλων ομάδων στο WNBA. Και, κάθε φορά, μου κάνει εντύπωση το πώς μία μπασκετμπολίστρια, που έφερε νέα εποχή στον γυναικαίο αθλητισμό και συγκεκριμένα στην εν λόγω λίγκα, έχει γίνει κάτι σαν σάκος του μποξ.

Κάτι που συνέβη για ακόμη μια φορά, στον τελευταίο αγώνα των Indiana Fever, όπου το ευ αγωνίζεσθαι ήταν άγνωστη λέξη. Η Κέιτλιν Κλαρκ βρέθηκε, για ακόμη μια φορά, στο μικροσκόπιο, όπως συμβαίνει σχεδόν τα δύο τελευταία χρόνια.

Συγκεκριμένα, στον αγώνα των Indiana Fever με τις Phoenix Mercury, η Κέιτλιν Κλαρκ δέχθηκε μέσα σε μόλις ένα λεπτό, δύο επικίνδυνα μαρκαρίσματα. Λίγο αργότερα, αναγκάστηκε να αποχώρησει από τον αγώνα με τραυματισμό στη μέση. Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, ήταν όταν η Αλίσα Τόμας προσπάθησε να διεκδικήσει μια χαμένη μπάλα δίπλα στην Κλαρκ και κατέληξε να πέσει πάνω της, χτυπώντας τη με το γόνατο στην κοιλιά και με τη γροθιά στον λαιμό. Οι διαιτητές δεν καταλόγισαν αντιαθλητικό φάουλ και ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά. Oh well…

@bleacherreport Thomas has received a Flagrant 2 for this play. ♬ original sound - bleacherreport

Μία ημέρα αργότερα, το WNBA εξέτασε ξανά το βίντεο, επιβάλλοντας τελικά τον αποκλεισμό της Αλίσα Τόμας για μία αγωνιστική.

Όλα αυτά, αφότου ξέσπασαν αντιδράσεις και αφότου η προπονήτρια των Indiana Fever, Στέφανι Γουάιτ, δήλωσε μετά τον αγώνα: «Έχουμε ένα ταλέντο μιας ολόκληρης γενιάς και μια σούπερ σταρ του WNBA που δέχθηκε δύο ύπουλα χτυπήματα τα οποία δεν καταλογίστηκαν. Είναι απολύτως απαράδεκτο. Η γροθιά στον λαιμό είναι επικίνδυνη. Η Κέιτλιν δεν αντιμετωπίζεται όπως οι υπόλοιπες παίκτριες».

@cbssports Indiana Fever head coach Stephanie White commented on the way Caitlin Clark is officiated. ♬ original sound - CBS Sports

Κι εδώ γεννάται το μεγάλο ερώτημα: Γιατί το WNBA κοιτάει από την άλλη, κάθε φορά που η Κέιτλιν Κλαρκ δέχεται σκληρά μαρκαρίσματα;

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς, απλά παρακολουθώντας έναν αγώνα, πως η Κέιτλιν Κλαρκ, αν και έχει όλα τα φώτα στραμμένα πάνω της, βρίσκεται σε ένα μοναχικό σημείο της καριέρας της. Γιατί όμως; Γιατί η 23χρονη γκαρντ των Indiana Fever είναι λες και βρίσκεται στο περιθώριο;

Η απάντηση ξεκινά δύο χρόνια πριν, όταν η Κέιτλιν Κλαρκ μπήκε και επίσημα στο WNBA, αφήνοντας πίσω της το NCAA γυναικών, εκεί όπου κατάφερε να πάει την ομάδα της πολιτείας της Αϊόβα στον τελικό, καταρρίπτοντας κάθε ρεκόρ τηλεθέασης. Πολύ γρήγορα, η Κλαρκ μπήκε στο μικροσκόπιο και έγινε το αστέρι του WNBA. Ήρθαν οι χορηγίες και μαζί ένα μεγάλο κύμα φιλάθλων στις κερκίδες.

Αυτό που κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα, είναι αξιοθαύμαστο. Το ανιδιοτελές παιχνίδι της είναι, κάθε φορά, εκρηκτικό και κυρίως καθοριστικό. Με λίγα λόγια, η παρουσία της στο παρκέ, προσφέρει θέαμα. Έτσι γρήγορα ήρθε και η συμφωνία 28 εκατομμυρίων δολαρίων με τη Nike, η οποία είναι και η μεγαλύτερη που έγινε ποτέ για αθλήτρια μπάσκετ. Έμεινε όμως εκεί; Όχι.

Η Κέιτλιν Κλαρκ άλλαξε τα δεδομένα και στις απολαβές. Όταν μπήκε στη λίγκα, ο κατώτατος μισθός ήταν περίπου 62.000 δολάρια. Σήμερα έχει φτάσει τις 270.000. Ο μέσος μισθός έχει ανέβει από περίπου 113.000 σε σχεδόν 600.000 δολάρια. Δεν είναι τυχαίο, δηλαδή, που την αποκαλούν μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες αθλήτριες στον κόσμο - ίσως η πιο επιδραστική που έχει υπάρξει ποτέ σε ομαδικό άθλημα.

Getty Images / Craig Hudson

Κι όμως, το WNBA δείχνει να μην την εκτιμά. Αυτή είναι μια πρώτη ανάγνωση, βέβαια. Η Κέιτλιν Κλαρκ έχει δημιουργήσει δύο στρατόπεδα: αυτό της αποθέωσης και της εμμονής μαζί της και αυτό που δεν πιστεύει πως είναι κάτι σημαντικό στο γυναικείο μπάσκετ. Και κάπου ανάμεσα βρίσκεται η ίδια που προσπαθεί απλά να παίξει καλό μπάσκετ. Τα νούμερα λένε την αλήθεια πάντως. Και η αλήθεια είναι πως η 23χρονη είναι εκείνη που άλλαξε, προς το καλύτερο, το WNBA. Πωλούνται περισσότερα εισιτήρια σε περισσότερες πόλεις. Περισσότεροι τηλεθεατές παρακολουθούν ακόμη και αγώνες στους οποίους δεν αγωνίζονται οι Indiana Fever.

Κάτι πάει πολύ λάθος, όμως, όταν η λίγκα επιτρέπει να δέχεται τα συνεχή σκληρά μαρκαρίσματα.

Αν και κάποιες φορές η Κέιτλιν Κλαρκ έχει δόσεις θεατρινισμού σε κάποια μαρκαρίσματα, δημιουργώντας ακόμα περισσότερες κόντρες με παίκτριες αντίπαλων ομάδων, δεν γίνεται να μην παραδεχτεί κανείς πως έχει γίνει στόχος. Η απόσταση όμως ανάμεσα στο ποια είναι η Κέιτλιν Κλαρκ και στο πώς τη μεταχειρίζεται η ίδια της η λίγκα είναι εντυπωσιακή.

Τόσο στον τελευταίο αγώνα όσο και σε προηγούμενους, η Κέιτλιν Κλαρκ γίνεται αντικείμενο συζητήσεων. Όχι για το πόσο ταλαντούχα είναι, αλλά για τα μαρκαρίσματα που δέχεται. Και εδώ είναι που το WNBA πρέπει να αναλάβει την ευθύνη. Να σεβαστεί τους κανονισμούς. Διότι αυτό θα συνεχίσει να είναι ένας φαύλος κύκλος. Και τότε η χαμένη δεν θα είναι η Κέιτλιν Κλαρκ, η οποία αμα θέλει μπορεί να συνεχίσει την καριέρα της στην Ευρώπη, αλλά η διαχείριση μιας λίγκας.

Γιατί όμως η Κέιτλιν Κλαρκ είναι στο επίκεντρο;

Το 2024, το Associated Press είχε δημοσιεύσει ένα άρθρο με τίτλο Caitlin Clark and the WNBA are getting a lot of attention. It's about far more than basketball, στο οποίο μεταξύ άλλων ανέφερε πως η Κέιτλιν Κλαρκ έχει γίνει «καμβάς» πάνω στον οποίο προβάλλονται συζητήσεις για τη φυλή, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και το ποιος λαμβάνει την προβολή στον αθλητισμό.

Για πολλούς, το ότι είναι μια λευκή ετεροφυλόφιλη γυναίκα σε μία λίγκα όπου ιστορικά η πλειονότητα των αθλητριών είναι γυναίκες χρώματος και πολλές είναι LGBTQIA+, είναι το «τίμημα» που πληρώνει. Αλλά αυτή είναι μια αφήγηση, υπάρχουν και εκείνες που κάνουν λόγο για μια αθλήτρια με προνόμια. Όπως και να 'χει, σε καμία αθλήτρια δεν αξίζει τέτοια μεταχείριση.