Τιτανικός: Ανακαλύφθηκε επιστολή επιβάτη που περιέγραφε πώς ήταν το ταξίδι - «Περνάμε υπέροχα, δεν καταλαβαίνουμε καν την κίνηση του πλοίου»

Η επιστολή γράφτηκε την ημέρα που ο Τιτανικός ξεκίνησε το παρθενικό του ταξίδι, στις 10 Απριλίου 1912

Όσες δεκαετίες και να περάσουν, ο Τιτανικός πάντα θα γοητεύει και θα προσελκύει το ενδιαφέρον του κόσμου. Επομένως, η επιστολή με τις εξαιρετικά συναρπαστικές λεπτομέρειες, που αναμένεται να βγει σε δημοπρασία από τον οίκο Henry Alridge έναντι 47.000 δολαρίων, δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη.

Η επιστολή γράφτηκε από τον επιβάτη Χένρι Χότζες, στις 10 Απριλίου 1912, όταν ο Τιτανικός είχε ξεκινήσει το παρθενικό του ταξίδι. Τέσσερις ημέρες αργότερα προσέκρουσε στο παγόβουνο, στον Βόρειο Ατλαντικό στις 11:40 το βράδυ, τοπική ώρα. Χρειάστηκαν τρεις ώρες για να βυθιστεί και να χάσουν τη ζωή τους 1.500 άνθρωποι.

Σε αυτήν, ο Χότζες, που ήταν ανάμεσα στους νεκρούς, περιέγραφε σε έναν φίλο του, πόσο «υπέροχα» περνούσε στο πλοίο. «Μέχρι στιγμής δεν αντιλαμβάνεσαι καθόλου την κίνηση του πλοίου, ενώ ο καιρός είναι εξαιρετικός».

Και συνέχισε: «Στο επάνω κατάστρωμα υπάρχουν περίπου 200 νέοι (ηλικίας από 20 ετών και άνω) που περπατούν κυκλικά τραγουδώντας. Άλλοι παίζουν ντόμινο και χαρτιά στα σαλόνια, κάποιοι διαβάζουν, άλλοι γράφουν. Τα πάντα είναι εντελώς διαφορετικά από όσα θα περίμενε κανείς να δει εν πλω».

©Henry Aldridge Auctioneers

Όπως αναφέρει το CNN, ο Τιτανικός δεν διέθετε αρκετές σωσίβιες λέμβους για τους περίπου 2.220 ανθρώπους που επέβαιναν σε αυτό.

Η επιστολή αποτελεί «ένα εξαιρετικό τεκμήριο σε πολλά επίπεδα», δήλωσε την Τρίτη στο CNN ο δημοπράτης Άντριου Άλντριτζ. Πρώτον, ο Χότζες, πωλητής μουσικών οργάνων στο επάγγελμα, ταξίδευε για αναψυχή και κατευθυνόταν στη Βοστώνη για να επισκεφθεί φίλους του, ταξιδεύοντας στη δεύτερη θέση. «Υπάρχει έλλειψη ιστορικού υλικού που να αφορά τους επιβάτες της δεύτερης θέσης», ανέφερε ο Άλντριτζ.

«Όλοι γνωρίζουν την ιστορία της τρίτης θέσης, με τους μετανάστες που αναζητούσαν μια νέα ζωή. Όλοι γνωρίζουν επίσης για τους πλουσιότερους επιβάτες της πρώτης θέσης. Όμως η ιστορία της δεύτερης θέσης είναι μια ιστορία που στην πραγματικότητα δεν έχει ειπωθεί ιδιαίτερα».

Η επιστολή δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ ξανά προς πώληση και αποτελεί ένα εντελώς νέο αντικείμενο για την αγορά των συλλεκτών.