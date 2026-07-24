Αυτές οι φωτογραφίες από τα Κουφονήσια 20 χρόνια πριν δείχνουν πώς έχει αλλάξει το ελληνικό καλοκαίρι

Πριν 20 χρόνια, τα Κουφονήσια εν μέσω καλοκαιριού ήταν ένας ανέγγιχτος επίγειος παράδεισος, χωρίς πολλούς τουρίστες, ασφυκτικά γεμάτες παραλίες και πανάκριβα καταλύματα

Αν τα Κουφονήσια σήμερα σας μοιάζουν με επίγειο παράδεισο, φανταστείτε πώς ήταν πριν δεκαετίες. Το καλοκαίρι στα Κουφονήσια τότε, δεν έμοιαζε ούτε λίγο με το πώς είναι σήμερα. Το απολάμβαναν οι κάτοικοι και λιγοστοί τουρίστες.

Ήταν ένας απομονωμένος, ανέγγιχτος παράδεισος. Μέχρι μάλιστα τις αρχές της δεκαετίας του '80, στα Κουφονήσια δεν υπήρχε ούτε ηλεκτρικό ρεύμα και οι λιγοστοί κάτοικοι ζούσαν από τη θάλασσα, διατηρώντας έναν από τους μεγαλύτερους αλιευτικούς στόλους ανά κάτοικο στην Ελλάδα.

Η μετάβαση σε αυτό ήταν επίσης δύσκολη, αφού η σύνδεση δεν γινόταν με τον θρυλικό Σκοπελίτη. Σταδιακά, τα Κουφονήσια καθιερώθηκαν ως τη δεκαετία του 2010, ως εναλλακτικός προορισμός για ελεύθερο κάμπινγκ. Σήμερα το τοπίο έχει αλλάξει, μεταμορφώνοντας τα Κουφονήσια σε έναν από τους πιο κοσμικούς και δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων.

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