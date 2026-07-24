LIFE NOW

Αυτές οι φωτογραφίες από τα Κουφονήσια 20 χρόνια πριν δείχνουν πώς έχει αλλάξει το ελληνικό καλοκαίρι

JTeam

24 Ιουλίου 2026

Αυτές οι φωτογραφίες από τα Κουφονήσια 20 χρόνια πριν δείχνουν πώς έχει αλλάξει το ελληνικό καλοκαίρι
Unsplash
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του jenny.gr στην Google
Πριν 20 χρόνια, τα Κουφονήσια εν μέσω καλοκαιριού ήταν ένας ανέγγιχτος επίγειος παράδεισος, χωρίς πολλούς τουρίστες, ασφυκτικά γεμάτες παραλίες και πανάκριβα καταλύματα

Αν τα Κουφονήσια σήμερα σας μοιάζουν με επίγειο παράδεισο, φανταστείτε πώς ήταν πριν δεκαετίες. Το καλοκαίρι στα Κουφονήσια τότε, δεν έμοιαζε ούτε λίγο με το πώς είναι σήμερα. Το απολάμβαναν οι κάτοικοι και λιγοστοί τουρίστες.

Ήταν ένας απομονωμένος, ανέγγιχτος παράδεισος. Μέχρι μάλιστα τις αρχές της δεκαετίας του '80, στα Κουφονήσια δεν υπήρχε ούτε ηλεκτρικό ρεύμα και οι λιγοστοί κάτοικοι ζούσαν από τη θάλασσα, διατηρώντας έναν από τους μεγαλύτερους αλιευτικούς στόλους ανά κάτοικο στην Ελλάδα.

Η μετάβαση σε αυτό ήταν επίσης δύσκολη, αφού η σύνδεση δεν γινόταν με τον θρυλικό Σκοπελίτη. Σταδιακά, τα Κουφονήσια καθιερώθηκαν ως τη δεκαετία του 2010, ως εναλλακτικός προορισμός για ελεύθερο κάμπινγκ. Σήμερα το τοπίο έχει αλλάξει, μεταμορφώνοντας τα Κουφονήσια σε έναν από τους πιο κοσμικούς και δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr


Google News logo

Αληθινές ιστορίες, βαθιά θέματα, καθημερινή έμπνευση. Ακολούθησε το JennyGr στο Google News.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ
Φόρτωση BOLM...