Στο Reddit ένας Αμερικανός ρωτάει πώς είναι η ζωή στην Πελοπόννησο και στα σχόλια γίνεται πάρτι

«Ωραίες ελιές. Περιστασιακά μπορεί να χρειαστεί να πολεμήσεις ορισμένους Πέρσες» σημειώνει ένας χρήστης του Reddit

Eίναι μια από αυτές τις στιγμές που δεν ξέρεις τι ακριβώς θα διαβάσεις. Σε μια ανάρτηση στο Reddit, ένας καλοκάγαθος Αμερικανός ρωτάει πώς ακριβώς είναι η ζωή στην Πελοπόννησο. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε θα μπορούσαμε να πούμε.

Σύμφωνα με προηγούμενη ανάρτησή του, ο Αμερικανός φίλος μας σχεδιάζει να μετακομίσει μόνιμα στην Πάτρα. Γι' αυτό, ρωτάει τους χρήστες του Reddit πώς είναι η ζωή και οι συνθήκες στην Πελοπόννησο αγνοώντας μάλλον πως πρόκειται για μια...αρκετά μεγάλη έκταση που εμπεριέχει διαφορετικές εμπειρίες. Και στα σχόλια, οι διάφοροι χρήστες της πλατφόρμας, προσπαθούν κάπως να τον βοηθήσουν να καταλάβει, ο καθένας με τον δικό του τρόπο.

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