Τι πρέπει να περιέχει ένα φαρμακείο διακοπών - Η λίστα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Από τα βασικά υλικά πρώτων βοηθειών μέχρι το πιο βασικό που οι περισσότεροι ξεχνάμε: Η λίστα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για να ταξιδέψεις με απόλυτη ασφάλεια.

Καθώς ετοιμάζουμε τις βαλίτσες για τις θερινές μας εξορμήσεις, η ανυπομονησία για στιγμές χαλάρωσης στην παραλία είναι στα ύψη. Ανάμεσα στα μαγιό, τα αέρινα φορέματα και τα αντηλιακά, υπάρχει όμως ένας «αόρατος» πρωταγωνιστής στον οποίο συχνά δεν δίνουμε τη σημασία που του αξίζει: το φαρμακείο διακοπών.

Όσο προσεκτικοί κι αν είμαστε, ένα τσίμπημα στην παραλία, ένας μικροτραυματισμός στα βράχια ή μια ξαφνική αδιαθεσία μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή. Ενόψει του μεγάλου κύματος των εκδρομέων, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μάς υπενθυμίζει ότι η πρόληψη και η σωστή προετοιμασία είναι η καλύτερη προστασία. Ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί πρώτων βοηθαιών παρέχει άμεση ανακούφιση και μπορεί να σώσει την ημέρα, προσφέροντας την απαραίτητη φροντίδα μέχρι να βρεθεί εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια.

Τι δεν πρέπει να λείπει ΠΟΤΕ από το φαρμακείο διακοπών;

Πριν περάσεις στη βασική λίστα, υπάρχει ένας «χρυσός» κανόνας και αφορά το πιο συχνό λάθος των ταξιδιωτών: να θεωρούμε ότι «όλα θα τα βρούμε στον προορισμό μας». Το ένα είδος που δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ:

Αν ακολουθείς κάποια χρόνια φαρμακευτική αγωγή, βεβαιώσου ότι έχεις μαζί σου επαρκή ποσότητα για όλες τις ημέρες των διακοπών, υπολογίζοντας 2-3 ημέρες επιπλέον για τυχόν καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή αλλαγές στο πρόγραμμα. Παράλληλα, ένα αντιισταμινικό (σε χάπι ή αλοιφή) είναι ο απόλυτος σύμμαχος του καλοκαιριού για αιφνίδιες αλλεργικές αντιδράσεις, τσιμπήματα από σφήκες, τσούχτρες ή επαφή με θαλάσσια φυτά.

Τι πρέπει να περιέχει ένα φαρμακείο διακοπών

Φυσικά, το περιεχόμενό του προσαρμόζεται ανάλογα με τον προορισμό, τις μέρες που θα λείψουμε αλλά και τις προσωπικές μας ανάγκες -ειδικά αν ταξιδεύουμε με παιδιά ή άτομα με χρόνια νοσήματα.

Κράτα σημειώσεις και τσέκαρε την παρακάτω λίστα πριν κλείσεις το φερμουάρ της βαλίτσας:

Είδη περιποίησης τραυμάτων & πρώτων βοηθειών

Αντισηπτικά μαντηλάκια ή διάλυμα: Για άμεσο καθαρισμό των χεριών και της περιοχής γύρω από το τραύμα.

Φυσιολογικός ορός: Απαραίτητος για το ξέπλυμα αμυχών, πληγών ή των ματιών από την άμμο και το αλάτι.

Αυτοκόλλητα επιθέματα (τσιρότα): Σε διάφορα μεγέθη και σχήματα για κάθε μικροκοπή.

Αποστειρωμένες γάζες & αντικολλητικά επιθέματα: Για μεγαλύτερες εκδορές ή ατυχήματα.

Ιατρική ταινία (υποαλλεργικό λευκοπλάστ): Για τη σταθεροποίηση της γάζας.

Ελαστικοί επίδεσμοι: Πολύτιμοι σε περίπτωση διαστρέμματος κατά την πεζοπορία ή το παιχνίδι.

Ειδικά επιθέματα για φουσκάλες: Σωτήρια μετά από πολύωρο περπάτημα.

Εργαλεία: Ένα μικρό ψαλίδι (με στρογγυλεμένες άκρες) και ένα τσιμπιδάκι (για ακίδες, αγκάθια αχινού ή κεντριά).

Παγοκύστη μίας χρήσης (ξηρός πάγος): Για άμεση αντιμετώπιση οιδημάτων ή χτυπημάτων.

Προστασία για τον ήλιο, τα έντομα & το δέρμα

Αντηλιακό υψηλής προστασίας: Με δείκτη κατάλληλο για την επιδερμίδα σου.

Κρέμα ή τζελ για μετά τον ήλιο (After Sun): Με αλόη ή πανθενόλη για την ενυδάτωση και την καταπράυνση του ερεθισμένου δέρματος.

Εντομοαπωθητικό: Απαραίτητο για τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Καταπραϋντική κρέμα κατά του κνησμού / κρέμα υδροκορτιζόνης: Για άμεση ανακούφιση από τσιμπήματα και δερματικούς ερεθισμούς.

Ασφάλεια, οργάνωση & τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Θερμόμετρο

Αντισηπτικό χεριών

Μάσκες & γάντια μιας χρήσης

Σύντομος οδηγός πρώτων βοηθειών

Χρήσιμα έγγραφα: Σημείωσε κάπου καθαρά τον ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας, καθώς και τυχόν γνωστές αλλεργίες.

Σημείωσε κάπου καθαρά τον ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας, καθώς και τυχόν γνωστές αλλεργίες. Επαφές έκτακτης ανάγκης: Έχε πρόχειρα τα τηλέφωνα από το πλησιέστερο Κέντρο Υγείας, Νοσοκομείο ή Φαρμακείο της περιοχής που επισκέπτεσαι.

Έχε πρόχειρα τα τηλέφωνα από το πλησιέστερο Κέντρο Υγείας, Νοσοκομείο ή Φαρμακείο της περιοχής που επισκέπτεσαι. Αριθμοί άμεσης ανάγκης: Θυμήσου ότι καλείς στο 166 (ΕΚΑΒ) ή στο 112 (Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης).

Πώς να μεταφέρεις σωστά το φαρμακείο σου

Για να παραμείνουν τα φάρμακα και τα υλικά σου αποτελεσματικά καθ' όλη τη διάρκεια των διακοπών, κράτησε στο μυαλό σου τρεις βασικούς κανόνες: