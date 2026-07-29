Πώς η «Οδύσσεια» του Νόλαν εμπνέει τους απατεώνες

Οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται το έντονο ενδιαφέρον του κοινού, δελεάζοντας τους χρήστες με την υπόσχεση ότι μπορούν δήθεν να παρακολουθήσουν δωρεάν την ταινία online

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν αποτελεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες και πολυαναμενόμενες κινηματογραφικές πρεμιέρες της χρονιάς, με πολλούς να την κατατάσσουν ήδη ανάμεσα στις σημαντικότερες ταινίες του 2026. Ωστόσο, η παγκόσμια πρεμιέρα της αποτέλεσε και αφορμή για ένα νέο κύμα διαδικτυακών απατών.

Οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται το έντονο ενδιαφέρον του κοινού, δελεάζοντας τους χρήστες με την υπόσχεση ότι μπορούν δήθεν να παρακολουθήσουν δωρεάν την ταινία online, όπως επισημαίνει η Kaspersky.

Η απάτη λειτουργεί συνήθως ως εξής: οι επιτιθέμενοι δημιουργούν ψεύτικους ιστότοπους που υποστηρίζουν ότι προσφέρουν δωρεάν πρόσβαση στην ταινία, συχνά μάλιστα με μεταγλωττισμένες εκδόσεις στη μητρική γλώσσα του χρήστη, ώστε να ενισχύουν την αξιοπιστία τους. Για να κάνουν την απάτη πιο πειστική, οι ιστοσελίδες περιλαμβάνουν επίσης πλαστές αξιολογήσεις και σχόλια από χρήστες που υποτίθεται ότι έχουν ήδη παρακολουθήσει την ταινία.