Η προστασία των ανηλίκων είναι υπόθεση όλων. Η πρωτοβουλία της Imperial Brands Hellas το αποδεικνύει στην πράξη

Οι νέοι κανόνες είναι μόνο η αρχή. Η ενημέρωση, η τεχνολογία και η ουσιαστική υποστήριξη των ανθρώπων της αγοράς είναι εκείνα που μπορούν να κάνουν πράγματι τη διαφορά.

Η προστασία των ανηλίκων είναι μια συλλογική ευθύνη. Μια ευθύνη που αφορά την Πολιτεία, τις επιχειρήσεις, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά πίσω από έναν πάγκο, σε ένα περίπτερο ή σε ένα κατάστημα λιανικής. Γιατί, πολλές φορές, μια απόφαση που διαρκεί λίγα μόλις δευτερόλεπτα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Τα τελευταία χρόνια, οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για την πώληση καπνικών προϊόντων έχουν δημιουργήσει ένα πιο αυστηρό περιβάλλον, με ξεκάθαρους κανόνες και νέες υποχρεώσεις. Ωστόσο, όσο σημαντική κι αν είναι η νομοθεσία, από μόνη της δεν αρκεί. Η ουσιαστική προστασία των ανηλίκων ξεκινά, όταν οι κανόνες εφαρμόζονται στην πράξη και όταν οι άνθρωποι που καλούνται να τους τηρήσουν διαθέτουν την απαραίτητη ενημέρωση, τα κατάλληλα εργαλεία και τη σωστή υποστήριξη.

Με αυτή τη φιλοσοφία, η Imperial Brands Hellas, η οποία συμπληρώνει φέτος 45 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, δημιούργησε την πρωτοβουλία «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί». Μια πρωτοβουλία που σχεδιάστηκε για να λειτουργήσει υποστηρικτικά στην προσπάθεια της Πολιτείας, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην ενημέρωση, αλλά και στην καθημερινή εφαρμογή των νέων διαδικασιών από τους επαγγελματίες της λιανικής.

Εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την πράξη

Κάθε νέα αλλαγή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο; Πώς εφαρμόζεται; Ποια εργαλεία μπορούν να διευκολύνουν έναν επαγγελματία στην καθημερινότητά του;

Αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη, οι άνθρωποι της Imperial Brands Hellas βρέθηκαν δίπλα στους επαγγελματίες της αγοράς, πραγματοποιώντας επισκέψεις σε περισσότερα από 20.000 σημεία πώλησης σε ολόκληρη τη χώρα. Από μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι μικρά νησιά και απομακρυσμένες περιοχές, στόχος ήταν να διασφαλιστεί ότι όλοι θα έχουν πρόσβαση στην ίδια αξιόπιστη ενημέρωση και πρακτική καθοδήγηση.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, οι επαγγελματίες ενημερώθηκαν για τις νέες υποχρεώσεις τους, για τη διαδικασία εγγραφής στο Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων Καπνού και Λοιπών Μη Καπνικών Προϊόντων, αλλά και για ψηφιακά εργαλεία όπως το Gov.gr Wallet και το Kids Wallet, τα οποία συμβάλλουν στην ασφαλή και αξιόπιστη επιβεβαίωση της ηλικίας των καταναλωτών.

Το σημαντικότερο, όμως, ήταν ότι η ενημέρωση δεν έμεινε στη θεωρία. Συνοδεύτηκε από πρακτική υποστήριξη και ενημερωτικό υλικό, ώστε η εφαρμογή των νέων διαδικασιών να γίνει πιο απλή και πιο αποτελεσματική στην καθημερινή λειτουργία κάθε καταστήματος.

Όπως σημειώνει η Αναστασία Καψάλη, Corporate Affairs Manager της Imperial Brands Hellas: «Από την πρώτη στιγμή, θέλαμε να δημιουργήσουμε μια πρωτοβουλία που θα έχει πραγματική αξία για τους ανθρώπους της λιανικής αγοράς, η οποία τελικά θα αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Η ενημέρωση αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν συνοδεύεται από πρακτική υποστήριξη και από εργαλεία που διευκολύνουν την καθημερινή εφαρμογή των νέων διαδικασιών. Μέσα από αυτή την προσπάθεια, επιδιώκουμε να συμβάλουμε στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας, βασισμένης στη συνεργασία και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας.»

Αναστασία Καψάλη

Όταν ακούς την αγορά, μπορείς να εξελίσσεσαι

Η ουσιαστική υποστήριξη, όμως, δεν ολοκληρώνεται με την παροχή πληροφοριών. Χρειάζεται να υπάρχει διάλογος, να καταγράφονται οι πραγματικές ανάγκες και να αξιολογείται το πώς λειτουργούν οι νέες διαδικασίες στην πράξη. Γι' αυτό και η πρωτοβουλία εξελίχθηκε σε μια διαρκή διαδικασία ενημέρωσης και συνεργασίας με τους ανθρώπους της αγοράς. Η Imperial Brands Hellas δεν αρκέστηκε στο να μεταφέρει γνώση, αλλά επέλεξε να ακούσει και την εμπειρία των ίδιων των επαγγελματιών, ώστε κάθε επόμενο βήμα να ανταποκρίνεται στις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται πανελλαδική έρευνα σε περισσότερα από 7.000 σημεία πώλησης καπνικών προϊόντων, με στόχο να αποτυπωθεί ο βαθμός εφαρμογής του νέου πλαισίου, η εξοικείωση με τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία και τα σημεία στα οποία εξακολουθεί να απαιτείται περαιτέρω υποστήριξη.

Μια πρωτοβουλία που κοιτάζει στο μέλλον

Η προστασία των ανηλίκων δεν είναι μια προσπάθεια με ημερομηνία λήξης. Είναι μια διαρκής διαδικασία που απαιτεί συνέπεια, συνεργασία και προσαρμογή στις ανάγκες της εποχής. Όπως επισημαίνει η Αλεξάνδρα Παρλαμά, Cluster Digital & NGP Consumer Marketing Manager της Imperial Brands Hellas: «Η προστασία των ανηλίκων είναι μια διαρκής προσπάθεια. Για εμάς, το εγχείρημα αυτό δεν ολοκληρώνεται με μία δράση ή μία έρευνα. Συνεχίζει να εξελίσσεται, αξιοποιώντας τα συμπεράσματα που προκύπτουν, ώστε να παραμένει χρήσιμη για την αγορά και να συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση του έργου των θεσμών, στο οποίο είμαστε αρωγοί.»

Αλεξάνδρα Παρλαμά

Για την Imperial Brands Hellas, η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα δεν αποτελεί απλώς μια δέσμευση, αλλά μια φιλοσοφία που αποτυπώνεται μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες με κοινωνικό αντίκτυπο. Πρωτοβουλίες που στηρίζουν τους επαγγελματίες της λιανικής, αξιοποιούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας και ενισχύουν τη συνεργασία με στόχο ένα πιο υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Γιατί όταν η προστασία των ανηλίκων γίνεται κοινή υπόθεση, κάθε μικρή πράξη αποκτά μεγαλύτερη αξία. Μαζί για το Αύριο της Αγοράς. Σήμερα.

Μάθετε περισσότερα στο: https://imperialbrandshellas-toavriosimera.gr/

