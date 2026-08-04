Η απρόσμενη εμπειρία μιας TikToker στο αεροδρόμιο έγινε viral – Τα προϊόντα περιόδου μπορούν να «χτυπήσουν» στον έλεγχο ασφαλείας; Να τι ισχύει

Ένα βίντεο στο TikTok με περισσότερες από 20 εκατομμύρια προβολές άνοιξε μια συζήτηση που πολλές γυναίκες δεν είχαν σκεφτεί ποτέ: είναι δυνατόν η περίοδος να προκαλέσει συναγερμό κατά τον έλεγχο ασφαλείας στο αεροδρόμιο;

Η Lindsey Gurk μοιράστηκε μια προσωπική της εμπειρία, όταν κατά τη διάρκεια του ελέγχου της ζητήθηκε να κάνει στην άκρη για επιπλέον σωματικό έλεγχο. Στην οθόνη του σαρωτή είχαν εμφανιστεί ενδείξεις στην περιοχή της λεκάνης, κάτι που αρχικά την μπέρδεψε. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα συνειδητοποίησε ότι βρισκόταν στη δεύτερη ημέρα της περιόδου της και μία πάνα περιόδου.

Η στιγμή που έγινε viral

Στο βίντεο, η Lindsey περιγράφει με χιούμορ την αμηχανία της, όταν ενημέρωσε την υπάλληλο ασφαλείας ότι φορούσε εσώρουχο περιόδου. Παρότι της δόθηκε η επιλογή να μεταφερθεί σε ιδιωτικό χώρο, εκείνη προτίμησε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος μπροστά στον κόσμο.

Η ιστορία της προκάλεσε χιλιάδες σχόλια, με αρκετές γυναίκες να αναφέρουν ότι τους έχει συμβεί κάτι παρόμοιο, ενώ άλλες αναρωτήθηκαν αν το αίμα της περιόδου μπορεί πράγματι να ενεργοποιήσει τους σαρωτές ασφαλείας.

@lindseygurk Maybe everyone else knew this. But it was a big surprise to me. 🤷‍♀️😆✈️ ♬ original sound - Lindsey Gurk

Ο μύθος για τον σίδηρο

Η ίδια υπέθεσε ότι ο συναγερμός οφειλόταν στον σίδηρο που περιέχει το αίμα της περιόδου. Η θεωρία αυτή διαδόθηκε γρήγορα στα social media, ωστόσο οι ειδικοί έσπευσαν να την καταρρίψουν.

Η γυναικολόγος και ειδικός γονιμότητας Dr. Lora Shahine εξήγησε ότι οι σύγχρονοι σαρωτές ασφαλείας δεν λειτουργούν ως ανιχνευτές μετάλλων. Αντίθετα, αναζητούν ασυνήθιστες διαφοροποιήσεις στο περίγραμμα και την πυκνότητα του σώματος.

Τι «βλέπουν» πραγματικά οι σαρωτές

Σύμφωνα με την ειδικό, μια παχιά σερβιέτα, ένα απορροφητικό εσώρουχο ή οποιοδήποτε ογκώδες ύφασμα στην περιοχή της λεκάνης μπορεί να εμφανιστεί ως μια ανωμαλία στην εικόνα του σαρωτή. Αυτό είναι αρκετό ώστε το σύστημα να ζητήσει έναν σύντομο συμπληρωματικό έλεγχο.

Αντίθετα, προϊόντα όπως τα ταμπόν ή τα κύπελλα περιόδου, που βρίσκονται εσωτερικά, σπάνια εντοπίζονται από τους σαρωτές και σχεδόν ποτέ δεν οδηγούν σε επιπλέον έλεγχο.

Η Dr. Shahine ξεκαθαρίζει επίσης ότι η ποσότητα σιδήρου που υπάρχει στο ανθρώπινο σώμα είναι πολύ μικρή για να ενεργοποιήσει έναν σαρωτή ασφαλείας. Επομένως, δεν είναι το αίμα της περιόδου που προκαλεί τον συναγερμό, αλλά η διαφοροποίηση που δημιουργούν ορισμένα προϊόντα περιόδου στο σχήμα του σώματος.

Υπάρχει λόγος να νιώσεις αμηχανία;

Η απάντηση είναι όχι. Οι επιπλέον έλεγχοι αποτελούν μια τυπική διαδικασία που εφαρμόζεται καθημερινά για πολλούς διαφορετικούς λόγους και δεν σημαίνουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Οι υπάλληλοι ασφαλείας είναι εκπαιδευμένοι να διαχειρίζονται τέτοιες περιπτώσεις με διακριτικότητα, ενώ κάθε επιβάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει ο έλεγχος να πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό χώρο, εφόσον το επιθυμεί.

Με λίγα λόγια, η περίοδος δεν ενεργοποιεί από μόνη της τους σαρωτές του αεροδρομίου. Αυτό που μπορεί να οδηγήσει σε έναν σύντομο επιπλέον έλεγχο είναι ορισμένα προϊόντα περιόδου που μεταβάλλουν την εικόνα του σώματος στον σαρωτή. Έτσι, αν σου συμβεί κάτι αντίστοιχο στο επόμενο ταξίδι σου, να θυμάσαι ότι πρόκειται για μια απολύτως φυσιολογική διαδικασία και όχι για κάτι που πρέπει να σε φέρει σε δύσκολη θέση.