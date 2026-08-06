«Εδώ η Αθήνα θυμίζει Ευρώπη»: H γειτονιά εκτός κέντρου που ανακάλυψαν στο TikTok

Αυτή είναι η πιο «ευρωπαϊκή» γειτονιά της Αθήνας, σύμφωνα με βίντεο στο TikTok. Ναι, είναι η περιοχή που φαντάζεσαι.

Πολλά έχουμε ακούσει κατά καιρούς για την Αθήνα και τις γειτονιές της. Υπάρχουν έρευνες για την ποιο cool γειτονιά της (το Κουκάκι), δημοσιεύματα για τις ανερχόμενες γειτονιές της, τις πιάτσες, τις περιοχές που βγαίνουν όλοι κλπ.

Κανείς όμως δεν έχει ποτέ σχολιάσει το ποια είναι η πιο «ευρωπαϊκή» γειτονιά της. Μέχρι που κυκλοφόρησε το παρακάτω βίντεο στο TikTok το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 13.000 likes. Σε αυτό, μία γειτονιά της Αθήνας ξεχωρίζει ως πιο «ευρωπαϊκή» πλευρά της πόλης.

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