«Ήμουν κι εγώ στα Κουφονήσια τις ημέρες που γέμισε η Ιταλίδα»: Η λεπτομέρεια που κανείς δεν ανέφερε

Βρέθηκα στα Κουφονήσια τις ημέρες που τα social media κατακλύστηκαν από την ασφυκτικά γεμάτη «Ιταλίδα» και αυτή είναι μια λεπτομέρεια που κανείς δεν πρόσεξε

Τι έχει συμβεί φέτος με τα Κουφονήσια και πώς γίνεται ένα τόσο μικρό σε έκταση νησί να έχει προκαλέσει τόσο μεγάλο πόλεμο στα social media;

Όλη η συζήτηση για το νησί των Μικρών Κυκλάδων ξεκίνησε, όταν δεκάδες βίντεο αναρτήθηκαν σε όλες τις πλατφόρμες, αλλά κυρίως στο TikTok, για το πόσο έχει αλλάξει η ταυτότητα και η εικόνα των Κουφονησίων τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα την φετινή σεζόν.

Στα πλάνα καταγράφονταν παραλίες ασφυκτικά γεμάτες από κόσμο, με πολλούς να κάνουν λόγο για εικόνες υπερτουρισμού που δεν θυμίζουν σε τίποτα τα Κουφονήσια των προηγούμενων ετών. Μέσα σε λίγες ώρες, τα βίντεο συγκέντρωσαν εκατοντάδες χιλιάδες προβολές και άνοιξαν έναν έντονο δημόσιο διάλογο. Άλλοι υποστήριζαν ότι το νησί έχει χάσει τον αυθεντικό του χαρακτήρα, ενώ άλλοι απαντούσαν πως πρόκειται για μεμονωμένες εικόνες, υποστηρίζοντας πως απολαμβάνουν τις διακοπές τους χωρίς προβλήματα.

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