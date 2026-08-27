Πού να ταξιδέψετε φέτος ανάλογα με το ζώδιό σας

Ταξιδέψτε σε προορισμούς που μπορεί να μην είχατε φανταστεί, με βάση το ζώδιό σας.

Από τον περιπετειώδη Κριό μέχρι τον μυστηριώδη Σκορπιό, κάθε ζώδιο έχει τον δικό του ιδανικό προορισμό. Υπάρχουν πολλά κριτήρια για να οργανώσουμε ένα ταξίδι: οι μέρες άδειας, ο προϋπολογισμός, η απόσταση. Ωστόσο, έρευνα από την Booking.com δείχνει ότι πολλοί σχεδιάζουν τις αποδράσεις τους με βάση την ευοίωνη χρονική στιγμή και την αστρολογική ευθυγράμμιση.

Το Condé Nast Traveller απευθύνθηκε σε αστρολόγους ώστε να ανακαλύψει ποια ταξίδια ταιριάζουν περισσότερο στην προσωπικότητα του κάθε ζωδίου. Αν δυσκολεύεστε να αποφασίσετε πού θα πάτε διακοπές, ίσως η απάντηση βρίσκεται στα άστρα. Δείτε ποιός είναι ο κατάλληλος προορισμός για εσάς ανάλογα με το ζώδιό σας.

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