Ο Χρήστος Γεωργοκωστόπουλος γράφει ιστορία: Ο πρώτος Κωφός διδάκτορας στις Θεωρητικές Επιστήμες στην Ελλάδα

Η διαδρομή του αναδεικνύει τη σημασία της προσβασιμότητας στην ακαδημαϊκή έρευνα και ανοίγει τον δρόμο για μια πιο συμπεριληπτική ανώτατη εκπαίδευση.

Μια ξεχωριστή στιγμή για την ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση αναμένεται να σημειωθεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, καθώς ο Χρήστος Γεωργοκωστόπουλος θα υποστηρίξει τη διδακτορική του διατριβή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα γίνει ο πρώτος Κωφός διδάκτορας στις Θεωρητικές Επιστήμες στην Ελλάδα και ένας από τους ελάχιστους Κωφούς διδάκτορες στην Ευρώπη. Η δημόσια υποστήριξη θα πραγματοποιηθεί στις 11:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής.

Μια ακαδημαϊκή διαδρομή με επιπλέον εμπόδια

Η ακαδημαϊκή πορεία ενός Κωφού ερευνητή συνοδεύεται συχνά από επιπλέον εμπόδια: από ζητήματα γλωσσικής πρόσβασης και πρόσβασης στην πληροφορία έως τεχνικές δυσκολίες και στερεότυπα. Το σύνολο αυτών των πρόσθετων απαιτήσεων περιγράφεται διεθνώς με τον όρο «φόρος της κώφωσης» (Deaf Tax).

Στην περίπτωση του Χρήστου Γεωργοκωστόπουλου, το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής αναγνώρισε από την αρχή τις ανάγκες του και στήριξε την ακαδημαϊκή πορεία του. Σημαντική ήταν και η συμβολή της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με στόχο την άρση των εμποδίων και τη διασφάλιση ισότιμων όρων συμμετοχής στην έρευνα.

Από τη νοηματική γλώσσα στην παραγωγή νέας γνώσης

Ο ίδιος έχει ήδη παρουσιάσει και δημοσιεύσει τα ερευνητικά του ευρήματα στον ελληνικό και διεθνή επιστημονικό χώρο, σε συνεργασία με την επιβλέπουσα της διατριβής του, Γαλήνη Σαπουντζάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής.

Η έρευνά του, με αφετηρία τη διδασκαλία της νοηματικής γλώσσας, αναδεικνύει ιδιαίτερες πτυχές της και στοιχεία που εμπλουτίζουν την οπτικοχωρική αντίληψη, φωτίζοντας παράλληλα πλευρές που συχνά δυσκολεύονται να κατανοήσουν οι ακούοντες σπουδαστές.

Η 31η Αυγούστου δεν θα είναι, επομένως, μόνο ένας ακόμη σταθμός στην ακαδημαϊκή διαδρομή του Χρήστου Γεωργοκωστόπουλου, αλλά και μια στιγμή που υπενθυμίζει πως η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση δεν σημαίνει μόνο να μπορείς να αποκτήσεις γνώση, αλλά και να έχεις τη δυνατότητα να συμβάλεις στη δημιουργία της.