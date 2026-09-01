Μπριζίτ Μπαρντό: 285 προσωπικά αντικείμενα βγαίνουν σε δημοπρασία – Από τα νυχτικά και τα γυαλιά μέχρι τη γραφομηχανή της

Αν είχες όνειρο να αποκτήσεις κάποιο από τα πράγματα της Μπριζίτ Μπαρντό, τώρα έχεις την ευκαιρία, αφού θα πραγματοποιηθεί δημοπρασία στο Παρίσι.

Για δεκαετίες, η Μπριζίτ Μπαρντό υπήρξε το απόλυτο σύμβολο της γαλλικής κομψότητας, της ανεπιτήδευτης θηλυκότητας και εκείνου του αβίαστου στιλ που δεν χρειάζεται προσπάθεια για να γίνει διαχρονικό. Πίσω, όμως, από την εικόνα της σταρ που μάγεψε το κοινό, υπήρχε μια γυναίκα με διακριτική και ήσυχη καθημερινότητα. Και τώρα, ένα μικρό κομμάτι αυτής της ζωής έρχεται στο φως μέσα από 285 αντικείμενα που κάποτε βρίσκονταν στα σπίτια της.

Από τα ψάθινα καπέλα και τα γυαλιά ηλίου που αποτελούσαν κομμάτια - κλειδιά για το χαρακτηριστικό look της μέχρι τα νυχτικά, τα κοσμήματα, τη γραφομηχανή στην οποία έγραψε την αυτοβιογραφία της ή ακόμη και τα περιλαίμια των αγαπημένων της σκύλων, η συλλογή που θα δημοπρατηθεί στο Παρίσι στις 21 Σεπτεμβρίου μοιάζει με ένα προσωπικό άλμπουμ. Κι ας μην έχει φωτογραφίες.

Η ζωή της Μπριζίτ Μπαρντό μέσα από τα αντικείμενά της

Τα αντικείμενα προέρχονται από τις κατοικίες της στο Σεν-Τροπέ, από τη θρυλική La Madrague και τη Garrigue, αλλά και από το διαμέρισμά της στο Παρίσι. Πριν βγουν σε δημοπρασία, θα παρουσιαστούν στο κοινό για μία εβδομάδα στο Hôtel Drouot, με ελεύθερη είσοδο.

Οι τιμές ξεκινούν από μόλις 20 ευρώ, ενώ η πλειονότητα των αντικειμένων έχει αρχική εκτίμηση κάτω από 100 ευρώ. Αυτό που τα κάνει ξεχωριστά, ωστόσο, δεν είναι απαραίτητα η χρηματική αξία τους, αλλά η σύνδεσή τους με τη Μπριζίτ Μπαρντό. Ανάμεσα στα αντικείμενα βρίσκεται μια γραφομηχανή Olivetti, στην οποία έγραψε την αυτοβιογραφία της, αλλά και το γραφείο όπου περνούσε χρόνο γράφοντας και απαντώντας στην αλληλογραφία της. Υπάρχει ακόμη ένα ποδήλατο που χρησιμοποιούσε η ίδια, ψάθινα καλάθια, γυαλιά, κόκκινες μπότες και μια σειρά από μικρά προσωπικά αντικείμενα.

Το βραχιόλι του γάμου και ένα άγνωστο αυτοπορτρέτο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα χρυσό βραχιόλι με γούρια, το οποίο η Μπριζίτ Μπαρντό φορούσε στον γάμο της με τον Ζακ Σαριέ. Η εκτίμησή του φτάνει έως τα 1.200 ευρώ. Στη συλλογή υπάρχει, επίσης, ένα πορτρέτο της, σχεδιασμένο με μολύβι και κάρβουνο, που δεν ήταν μέχρι σήμερα ιδιαίτερα γνωστό στο κοινό, ενώ οι λάτρεις του κινηματογραφικού έργου της μπορούν να διεκδικήσουν μια αφίσα από την εμβληματική ταινία «Και ο Θεός... έπλασε τη γυναίκα».

Τα ακριβότερα αντικείμενα, πάντως, δεν είναι εκείνα που συνδέονται απαραίτητα με τις πιο προσωπικές αναμνήσεις της. Ένα πλατινένιο δαχτυλίδι με διαμάντι 3,67 καρατίων και ένα σύνολο τεσσάρων χρυσών αμερικανικών νομισμάτων των 20 δολαρίων εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει έως και τις 10.000 ευρώ. Ανάμεσα στα κομμάτια της δημοπρασίας βρίσκονται δύο περιλαίμια σκύλων, τα οποία η Μπριζίτ Μπαρντό παρήγγελνε στο ίδιο σχέδιο για τα αγαπημένα της ζώα. Μπορεί να αξίζουν μόλις μερικές δεκάδες ευρώ, όμως είχαν ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για εκείνη.

Η Μπριζίτ Μπαρντό έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2025, σε ηλικία 91 ετών. Τα έσοδα από τη δημοπρασία θα διατεθούν στο Ίδρυμα και στον μοναχογιό της, Νικολά Ζακ Σαριέ. Και κάπως έτσι, 285 αντικείμενα από την καθημερινότητα μιας γυναίκας που έγραψε τη δική της ιστορία, περνούν σε νέα χέρια, κρατώντας μαζί τους κάτι από τη ζωή, το στιλ και την προσωπικότητα της Μπριζίτ Μπαρντό.