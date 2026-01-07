Η Μπριζίτ Μπαρντό πέθανε από καρκίνο, όπως αποκάλυψε ο σύζυγός της - «Ήταν δύσκολο»

Η Μπριζίτ Μπαρντό είχε υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις

Η Μπριζίτ Μπαρντό, η απόλυτη σταρ του 20ου αιώνα, πέθανε στα 91 της, χωρίς να γίνουν γνωστά τα αίτια του θανάτου της - μέχρι σήμερα. Όπως αποκάλυψε ο σύζυγός της, Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ, η ηθοποιός και τραγουδίστρια έπασχε από καρκίνο.

Όπως χαρακτηριστικά είπε στο περιοδικό Paris Match, η Μπριζίτ Μπαρντό είχε υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις για καρκίνο πριν τελικά χάσει τη μάχη με την ασθένεια τον περασμένο μήνα. «Αντιμετώπισε πολύ καλά τις δύο επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε για την αντιμετώπιση του καρκίνου που τελικά της στοίχισε τη ζωή».

Δύο νοσηλείες μετά, η Μπριζίτ Μπαρντό ζήτησε να επιστρέψει σπίτι της, παρά τη σωματική δυσφορία που βίωνε. «Ήταν δύσκολο, ακόμη και όταν ήταν καθηλωμένη στο κρεβάτι. Ωστόσο, παρέμεινε διαυγής και μέχρι το τέλος ενδιαφερόταν βαθιά για τη μοίρα των ζώων», κατέληξε ο σύζυγός της.

Η Μπαρντό έγινε διεθνώς γνωστή το 1956 με την ταινία «Και ο Θεός δημιούργησε τη γυναίκα», που έγραψε και σκηνοθέτησε ο τότε σύζυγός της Ροζέ Βαντίμ. Η ταινία την καθιέρωσε ως το αρχέτυπο «sex kitten» για σχεδόν δύο δεκαετίες. Ωστόσο, στις αρχές της δεκαετίας του 1970, η Μπαρντό ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την υποκριτική και επικεντρώθηκε σε πολιτική δράση, κυρίως στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων, ενώ αργότερα η δημόσια στήριξή της στην ακροδεξιά γαλλική πολιτική σκηνή και οι προκλητικές δηλώσεις της οδήγησαν σε καταδίκες για ρατσιστικό λόγο.

Γεννημένη το 1934 στο Παρίσι, η Μπαρντό μεγάλωσε σε μια ευκατάστατη καθολική οικογένεια και σπούδασε μπαλέτο στο διάσημο Conservatoire de Paris, ενώ παράλληλα εργάστηκε ως μοντέλο. Σε ηλικία μόλις 15 ετών εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού Elle, γεγονός που της άνοιξε τον δρόμο για τον κινηματογράφο. Το 1952 παντρεύτηκε τον Ροζέ Βαντίμ και συμμετείχε σε μικρούς κινηματογραφικούς ρόλους, μέχρι που η ταινία Doctor at Sea το 1955 την έκανε γνωστή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η επιτυχία της ταινίας «Και ο Θεός δημιούργησε τη γυναίκα» την εκτόξευσε στη διεθνή σκηνή, καθιστώντας την ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και εντυπωσιακά σύμβολα του γαλλικού κινηματογράφου. Παράλληλα, η Μπαρντό υπήρξε μια από τις πιο σημαντικές μορφές του Zeitgeist της εποχής της, με επιρροή που ξεπερνούσε τα όρια της τέχνης και της μόδας.