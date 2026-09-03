«Μυστικός προορισμός, με καταπράσινα τοπία»: Το νησί των Κυκλάδων που αποθέωσαν οι Γερμανοί

Το ελληνικό νησί στις Κυκλάδες που αποθέωσε γερμανική ειδησεογραφική και ταξιδιωτική ιστοσελίδα. Ιδιαίτερη αναφορά στην αρχαιολογική του κληρονομιά.

Για ακόμη μια φορά ελληνικό νησί φιγουράρει σε λίστα με τους καλύτερους προορισμούς της Ευρώπης. Αυτή τη φορά οι Κυκλάδες απέσπασαν διθυραμβικές κριτικές από τη γερμανική ειδησεογραφική και ταξιδιωτική ιστοσελίδα Merkur.de. «Νησί με αυθεντικές εμπειρίες, όμορφες παραλίες πολιτισμό, ηρεμία και μακριά από τον μαζικο τουρισμό», περιγράφει το έντυπο.

Ο λόγος, για τη Νάξο που κερδίζει ολοένα και περισσότερο την προσοχή του διεθνούς ταξιδιωτικού κοινού. Μάλιστα, το δημοσίευμα τη χαρακτηρίζει «μυστικό προορισμό» που πιθανότατα δεν θα παραμείνει για πολύ ακόμη μυστικός, καθώς εκτιμά ότι το ενδιαφέρον για το νησί αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.

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