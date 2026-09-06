Arianna Huffington: Η γυναίκα που άλλαξε τον τρόπο που μιλάμε για την επιτυχία έρχεται στην Αθήνα

Η Arianna Huffington, έρχεται στην Αθήνα ως ομιλήτρια στο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο HeartMath 3.0, που θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2026

Μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες των διεθνών media και του σύγχρονου επιχειρείν, η Arianna Huffington, έρχεται στην Αθήνα ως ομιλήτρια στο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο HeartMath 3.0, που θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2026 στο DAIS, με κεντρικό θέμα «Η καρδιά στην Ηγεσία – Οδήγησε, Άλλαξε και Επηρέασε το Μέλλον».

Ελληνίδα στην καταγωγή και με μια εντυπωσιακή διεθνή διαδρομή, η Arianna Huffington είναι η ιδρύτρια της Huffington Post, ενός από τα μέσα που επηρέασαν καθοριστικά την εξέλιξη της ψηφιακής ενημέρωσης, αλλά και ιδρύτρια και CEO της Thrive Global, της εταιρείας που δημιούργησε με στόχο να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την επιτυχία, την απόδοση και την ευεξία.

Η δική της εμπειρία με την επαγγελματική εξουθένωση την οδήγησε να επανεξετάσει ένα μοντέλο επιτυχίας που συχνά ταυτίζεται με την αδιάκοπη εργασία και την έλλειψη ύπνου. Έκτοτε έχει εξελιχθεί σε μία από τις ισχυρότερες διεθνείς φωνές γύρω από το wellbeing, το burnout και μια πιο ανθρώπινη προσέγγιση στην ηγεσία και την επαγγελματική ζωή.

Συγγραφέας best sellers όπως τα Thrive και The Sleep Revolution και έχοντας συμπεριληφθεί στις λίστες του Time και του Forbes με τις πιο επιδραστικές γυναίκες στον κόσμο, η Huffington υποστηρίζει ότι η πραγματική δύναμη ενός ηγέτη δεν μετριέται μόνο μέσα από αποτελέσματα και αριθμούς, αλλά και από την ικανότητά του να δημιουργεί ουσιαστική σύνδεση, να εμπνέει και να οδηγεί την αλλαγή χωρίς να θυσιάζει την ανθρώπινη ευημερία.

Η παρουσία της στην Αθήνα αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό. Επιστρέφοντας στην χώρα καταγωγής της, θα μοιραστεί τη δική της οπτική για ένα διαφορετικό μοντέλο ηγεσίας, σε ένα συνέδριο που τοποθετεί την καρδιά, την ανθρώπινη σύνδεση και τη συνειδητή λήψη αποφάσεων στο επίκεντρο.

Το HeartMath 3.0 φιλοδοξεί να ανοίξει τη συζήτηση για το πώς μπορούμε να ηγηθούμε, να αλλάξουμε και τελικά να επηρεάσουμε το μέλλον διαφορετικά. Και η Arianna Huffington είναι ίσως μία από τις προσωπικότητες που μπορούν να δώσουν σε αυτή τη συζήτηση μια πραγματικά διεθνή διάσταση.