Νερό: Η Αθήνα αντιμέτωπη με λειψυδρία και πλημμύρες - Τι δείχνει νέα έκθεση του ΟΗΕ

Μόνο το 2024, πλημμύρες και καταιγίδες επηρέασαν περίπου 413.000 ανθρώπους, προκάλεσαν τουλάχιστον 335 θανάτους και ζημιές άνω των 18 δισ. ευρώ

Στο μικροσκόπιο του ΟΗΕ μπαίνει η Αθήνα για τη λειψυδρία και τον κίνδυνο πλημμυρών, καθώς η τελευταία μελέτη καταγράφει τις αυξανόμενες πιέσεις που δέχεται η πρωτεύουσα από τα δύο άκρα του νερού. Η εξάρτηση της Αττικής από Μόρνο, Εύηνο και Υλίκη, η έκθεση σε παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας αλλά και η πυκνή δόμηση που ενισχύει τον κίνδυνο αιφνίδιων πλημμυρών βρίσκονται μεταξύ των σημείων στα οποία εστιάζει η μελέτη.

Η νέα έκθεση «Waves of Change: Urban Resilience Pathways to Floodand Water Scarcity Risk» της πρωτοβουλίας Making Cities Resilient 2030 του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών (UNDRR) εξετάζει τις πρακτικές που εφαρμόζουν πόλεις στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία απέναντι στα δύο αυτά προβλήματα.

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