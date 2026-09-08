Ισότητα με προϋποθέσεις: Αντικατέστησαν γυναίκες εργαζόμενες με άνδρες για θρησκευτική επίσκεψη στον Πύργο του Άιφελ

Έρευνα μετά την αντικατάσταση γυναικών εργαζομένων στον Πύργο του Άιφελ από άνδρες για θρησκευτική επίσκεψη.

Έρευνα έχει ξεκινήσει στη Γαλλία, μετά την αντικατάσταση γυναικών εργαζομένων στον Πύργο του Άιφελ από άνδρες συναδέλφους τους, κατά τη διάρκεια επίσκεψης μιας ινδουιστικής θρησκευτικής ομάδας. Πιο συγκεκριμένα, μια αντιπροσωπεία περίπου 100 ανθρώπων που συνδέονται με την οργάνωση Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) επισκέφθηκε το εμβληματικό αξιοθέατο του Παρισιού το Σάββατο.

«Ζητήθηκε από τις γυναίκες να αποχωρήσουν από τις θέσεις εργασίας τους» και ένιωσαν «ταπεινωμένες», δήλωσε η εκπρόσωπος του σωματείου εργαζομένων, Diane Davoine. Ο Πύργος του Άιφελ παρέμεινε κλειστός τη Δευτέρα, καθώς το προσωπικό προχώρησε σε απεργία εκφράζοντας την οργή του.

Η BAPS είναι ένα θρησκευτικό κίνημα, οι πεποιθήσεις του οποίου έχουν τις ρίζες τους στον 18ο αιώνα, και εφαρμόζει αυστηρό διαχωρισμό μεταξύ ανδρών και γυναικών, μεταξύ άλλων στις δραστηριότητες των ναών και στις εισόδους των κτιρίων.

Ο Ariel Weil, πρόεδρος της εταιρείας που διαχειρίζεται τον Πύργο του Άιφελ, κατηγόρησε τη διοίκηση ότι ήταν «λίγο υπερβολικά πρόθυμη» να συμμορφωθεί με το αίτημα, χωρίς να εξετάσει αν αυτό ήταν «ακατάλληλο». Ο Weil, ο οποίος είναι επίσης δήμαρχος του Παρισιού Centre, δήλωσε την Τρίτη στον γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Franceinfo ότι το περιστατικό ήταν «εντελώς σοκαριστικό και απαράδεκτο».

Όπως ανέφερε, μια εσωτερική έρευνα θα προσδιορίσει ποιοι ήταν υπεύθυνοι για τη θέσπιση αυτών των όρων και θα διασφαλίσει ότι κάτι αντίστοιχο «δεν θα συμβεί ποτέ ξανά».

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), οι εργαζόμενοι του μνημείου ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Σαββάτου, οι γυναίκες υπάλληλοι είχαν επίσης «λάβει οδηγίες να μην περνούν ή να διασχίζουν συγκεκριμένους χώρους όσο βρισκόταν εκεί η αντιπροσωπεία».

«Η ένταση αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οπότε [το πρωί της Δευτέρας] οι εργαζόμενοι αποφάσισαν να συναντηθούν: πρώτον, για να ανοίξει ένας διάλογος με τη διοίκηση και, δεύτερον, για να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες δεν θα αντιμετωπιστούν ποτέ ξανά με αυτόν τον τρόπο στην εταιρεία», δήλωσε η Davoine.

Η Société d'Exploitation de la tour Eiffel (SETE), η οποία διαχειρίζεται τον Πύργο του Άιφελ, είχε προηγουμένως δηλώσει ότι οι όροι που επιβλήθηκαν στις γυναίκες εργαζόμενες δεν συνάδουν με τις αξίες της εταιρείας «ούτε με τις αρχές της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών».

Η θέση της BAPS

Η BAPS εγκαινίασε την Κυριακή τον πρώτο μεγάλο ναό της στη Γαλλία, σε προάστιο του Παρισιού. Σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X, η οργάνωση ανέφερε ότι η επίσκεψη στον Πύργο του Άιφελ «οργανώθηκε σε συνεργασία με την ομάδα του Πύργου του Άιφελ κατά την έναρξη του κανονικού ωραρίου λειτουργίας, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε διατάραξη ή ενόχληση άλλων επισκεπτών».Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη «για οποιονδήποτε πόνο ή ταλαιπωρία προκλήθηκε», προσθέτοντας: «Πιστεύουμε στις παγκόσμιες αξίες του αμοιβαίου σεβασμού και της προσφοράς».

Στην ιστοσελίδα της, η οργάνωση περιγράφει τον εαυτό της ως μια «πνευματική, εθελοντική κοινότητα αφιερωμένη στη βελτίωση της κοινωνίας» μέσα από τις αξίες του Ινδουισμού. Διαθέτει ναούς σε μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο, μεταξύ άλλων στο Λονδίνο, το Λος Άντζελες και το Σίδνεϊ.

Οι πεποιθήσεις της βασίζονται στις διδασκαλίες του Λόρδου Swaminarayan, ενός ασκητή που έζησε στα τέλη του 18ου αιώνα, ήταν άγαμος και θεωρείται από τους ακολούθους του ενσάρκωση του Βισνού, του σημαντικού ινδουιστικού θεού που συνδέεται με τη διατήρηση και την προστασία της ζωής.

Η BAPS υποστηρίζει ότι ο διαχωρισμός ανδρών και γυναικών εφαρμόζεται προς όφελος των γυναικών. Οι επικριτές της, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι πεποιθήσεις που προέρχονται από τον 18ο αιώνα δεν έχουν θέση στον σύγχρονο κόσμο και ότι ο αποκλεισμός των γυναικών στο όνομα θρησκευτικών πρακτικών συνιστά διάκριση.

Αντιδράσεις στη Γαλλία

Το περιστατικό στον Πύργο του Άιφελ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και στον πολιτικό κόσμο της Γαλλίας. Η Yaël Braun-Pivet, πρόεδρος της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, δήλωσε: «Αρνούμαι να επιτρέψω να υποχρεώνονται οι γυναίκες να κάνουν στην άκρη προκειμένου να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ξένων επισκεπτών».

Η επικεφαλής της γαλλικής σκληρής δεξιάς, Marine Le Pen, ανέφερε: «Στη Γαλλία δεν θα δεχτούμε ποτέ να “περιορίζεται” η παρουσία των γυναικών».

Ο πρώην κεντροδεξιός πρωθυπουργός της Γαλλίας, Gabriel Attal, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα διεκδικήσει την προεδρία στις επόμενες εκλογές, σχολίασε: «Στη Γαλλία, καμία κουλτούρα, καμία πεποίθηση, καμία λατρεία, τίποτα και κανένας δεν μπορεί να υπαγορεύει στις γυναίκες ποια είναι η θέση τους».