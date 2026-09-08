Μια μέρα στα Γιάννενα: Τι να δείτε και τι να κάνετε, όποια εποχή κι αν τα επισκεφτείτε

Μια μέρα μόνο αρκεί για να γοητευτείτε από τη μαγεία των Ιωαννίνων, μιας πόλης που έχει τον δικό της ξεχωριστό χαρακτήρα.

Ανάμεσα στα βουνά με φόντο τη λίμνη Παμβώτιδα, τα Γιάννενα είναι μια πόλη που μοιάζει με καρτ ποστάλ. Πρόκειται για μια από τις πιο όμορφες πόλεις της Ελλάδας, που συνδυάζει αρμονικά την ιστορία, τη φυσική ομορφιά, τη γαστρονομία και τη ζωντάνια. Από τα γραφικά σοκάκια μέχρι τη μαγευτική λίμνη, κάθε γωνιά κρύβει μια μικρή ανακάλυψη. Είτε βρίσκεστε στην Ήπειρο είτε στην Κεντρική ή στη Βόρεια Ελλάδα, τα Ιωάννινα προσφέρονται για μια απολαυστική μονοήμερη εκδρομή. Μέσα σε μία μέρα προλαβαίνετε να δείτε και να κάνετε πολλά, καθώς πρόκειται για μια πόλη που την απολαμβάνει κανείς με τα πόδια.

Ξεκινώντας τη βόλτα σας από τη σύγχρονη πλευρά της πόλης των Ιωαννίνων θα γνωρίσετε τις γειτονιές όπου χτυπά η καρδιά της καθημερινής ζωής των κατοίκων. Περάστε από την πλατεία Πάργης με τον μεγάλο πλάτανο και τα καφέ ολόγυρα που αποτελούν σημείο συνάντησης για ντόπιους και επισκέπτες. Από εδώ ξεκινούν οι πιο εμπορικοί και πολυσύχναστοι δρόμοι της πόλης. Στη Χαριλάου Τρικούπη θα βρείτε πολλά σύγχρονα καταστήματα ρούχων και παπουτσιών και καφετέριες για μια μικρή στάση, ενώ στη Δωδώνης υπάρχουν αρκετά μαγαζιά με τοπικά προϊόντα.

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