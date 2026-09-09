Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Σοκ και απέραντη θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η ξαφνική είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία μόλις 54 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο αγαπημένος καλλιτέχνης «έφυγε» από τη ζωή, μετά από ανακοπή καρδιάς. Ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία πνοή του στο νοσοκομείο Ελπίς το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης

Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νίκαια του Πειραιά, ενώ η καταγωγή της οικογένειάς του ήταν από τη Σητεία της Κρήτης. Από τα παιδικά του χρόνια ήρθε σε επαφή με το κλασικό λαϊκό τραγούδι, ακούγοντας σημαντικές φωνές όπως ο Στράτος Διονυσίου, ο Γιάννης Πάριος, η Μαρινέλλα και η Χάρις Αλεξίου, ενώ παράλληλα επηρεάστηκε και από το ξένο ροκ. Ήδη από την ηλικία των 15 ετών είχε αποφασίσει ότι το τραγούδι δεν θα αποτελούσε απλώς μια μεγάλη του αγάπη, αλλά το επάγγελμα που ήθελε να ακολουθήσει.

Η πρώτη του επαγγελματική εμφάνιση πραγματοποιήθηκε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας. Εκεί, το καλοκαίρι του 1992, τον ανακάλυψαν άνθρωποι της PolyGram, η οποία αργότερα πέρασε στη Universal Music.Το 1993 κυκλοφόρησε η πρώτη του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Μεσάνυχτα και κάτι». Έναν χρόνο αργότερα ακολούθησε το άλμπουμ «Με τα μάτια να το λες», μέσα από το οποίο ξεχώρισαν τραγούδια όπως «3 το πρωί», «Ανήκω σε μένα» και «Μη μου ζητάς». Η επιτυχία του δίσκου τον καθιέρωσε στη σύγχρονη ελληνική λαϊκή σκηνή. Το 1996 κυκλοφόρησε το «Μου λείπεις», το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία και έγινε χρυσό, ενώ το 1997 το άλμπουμ «Παιδί της Νύχτας» απέκτησε πλατινένια διάκριση.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και των επόμενων χρόνων, ο Γιώργος Μαζωνάκης διαμόρφωσε ένα προσωπικό μουσικό και αισθητικό ύφος, συνδυάζοντας το λαϊκό τραγούδι με στοιχεία ποπ, dance και σύγχρονων μουσικών ρευμάτων. Η σκηνική του παρουσία, η εκκεντρική αισθητική και η διάθεσή του να ανανεώνει συνεχώς το ρεπερτόριό του αποτέλεσαν βασικά χαρακτηριστικά της καλλιτεχνικής του ταυτότητας.

Σημαντικό κεφάλαιο στην πορεία του αποτέλεσαν οι συνεργασίες του με κορυφαίους Έλληνες ερμηνευτές, μουσικούς και δημιουργούς. Στη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε σε νυχτερινά κέντρα, δισκογραφικές παραγωγές, συναυλίες και τηλεοπτικές ή μουσικές διοργανώσεις με καλλιτέχνες όπως ο Σταμάτης Γονίδης, η Κατερίνα Στανίση, ο Νότης Σφακιανάκης, η Μαίρη Λίντα και άλλοι πολλοί.

Ιδιαίτερη θέση στις συνεργασίες του είχε η Μαίρη Λίντα, η οποία συμμετείχε στο άλμπουμ «Μπροστά σ’ ένα Μικρόφωνο», ερμηνεύοντας μαζί του το τραγούδι «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς». Σημαντική υπήρξε επίσης η συνεργασία του με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Το 2002 ο Γιώργος Μαζωνάκης ερμήνευσε δύο τραγούδια του, τα «Καμικάζι» και «Ξημερώνει πάλι», για το soundtrack της ταινίας του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου».

Στη δισκογραφική του διαδρομή συνεργάστηκε επίσης με σημαντικούς δημιουργούς. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν ο Φοίβος, με τον οποίο συνεργάστηκε για τραγούδια που αποτέλεσαν μέρος της ανανέωσης του ήχου του στις αρχές της δεκαετίας του 2000, καθώς και ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Με περισσότερες από τρεις δεκαετίες παρουσίας στην ελληνική μουσική σκηνή, ο Γιώργος Μαζωνάκης εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού και η απώλειά του αφήνει ένα τεράστιο κενό στην ελληνική μουσική σκηνή.