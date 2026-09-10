Το παλαιότερο σπίτι της πόλης στην Πλάκα: Η εικόνα μιας Αθήνας που δεν υπάρχει πια

Το αρχοντικό των Μπενιζέλων ανεγέρθηκε πιθανότατα στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα και είναι το παλαιότερο σπίτι που υπάρχει στην Αθήνα.

Η Αθήνα στην μακραίωνη ιστορία της έχει να δείξει πολλά κοσμήματα. Δυστυχώς, ελάχιστα έχουν καταφέρει να γλιτώσουν από την μανία της ανάπτυξης και να φτάσουν στο σήμερα. Ένα από αυτά, είναι το παλαιότερο σπίτι της πόλης, το αρχοντικό των Μπενιζέλων από τον μακρινό 16ο αιώνα, μετά την Άλωση, πριν την επανάσταση.

Η αρχοντική οικογένεια των Μπενιζέλων

Το όνομα «Μπενιζέλος» σήμερα ίσως δεν μας λέει πολλά. Στην Αθήνα της Τουρκοκρατίας όμως ήταν ένα όνομα συνδεδεμένο με την ιστορία της πόλης. Η πρώτη αναφορά που έχει μιλάει για τον Άγγελο Μπενιζέλο, που ήταν λογικά και ο κτίτορας του σπιτιού. Η οικογένεια Μπενιζέλου ανήκε στην αφρόκρεμα της πόλης. Τα μέλη της ήταν συνήθως εκείνη που ασκούσαν την εξουσία ως δημογέροντες ή διανοούμενοι που ασχολούνται με την συγγραφή.

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