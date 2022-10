Η premium τεκίλα Don Julio γιορτάζει το Dia de los Muertos ή αλλιώς… την Ημέρα των Νεκρών!

Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου, η premium τεκίλα Don Julio σας προσκαλεί να συμμετέχετε στον εορτασμό της Ημέρας των Νεκρών και να μυηθείτε στη μεξικάνικη παράδοση

H Dia de los Muertos ή η Hμέρα των Νεκρών είναι μία από τις σπουδαιότερες γιορτές της μεξικάνικης κουλτούρας που τιμά και εκφράζει την αγάπη και το σεβασμό γι’ αυτούς που έχουν φύγει από τη ζωή. Η Hμέρα των Νεκρών γιορτάζεται με ευδαιμονία εδώ και πολλές χιλιετίες και ξεκίνησε από τους Αζτέκους, τους Toltec και άλλες φυλές ιθαγενών της Nahua, που θεωρούσαν πως το να θρηνείς τους νεκρούς είναι ασέβεια, καθώς ο θάνατος γι’ αυτές τις φυλές είναι μία σημαντική πτυχή της ζωής και όσοι έχουν «φύγει» παραμένουν ζωντανοί μέσω της μνήμης. Το 2008, η UNESCO αναγνώρισε τη σημασία της Dia de los Muertos, προσθέτοντάς την στη λίστα της με τίτλο «Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας».

Στον πυρήνα λοιπόν αυτή της γιορτής, της Ημέρας των Νεκρών, βρίσκεται ένα ιδιαίτερο απόσταγμα. Η τεκίλα. Και όχι οποιαδήποτε τεκίλα αλλά η αυθεντική, χειροποίητη, premium τεκίλα Don Julio, άρρηκτα συνδεδεμένη με τη Μεξικανική παράδοση. Έτσι και φέτος, υψώνουμε τα ποτήρια ψηλά με μια Don Julio Paloma ή Don Julio Μαrgarita, ετοιμαζόμαστε για την Dia de los Muertos στις 2 Νοεμβρίου και τιμούμε κι εμείς τη μεξικάνικη κουλτούρα.

Από αυτή την γιορτή των αισθήσεων, δεν λείπει ό,τι την πλαισιώνει. Η παραδοσιακή κουζίνα και οι γεύσεις, η διακόσμηση, η δική μας προετοιμασία – με χαρακτηριστικότερες τις κατρίνες (face make up) – και φυσικά η premium τεκίλα Don Julio. Η τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη στην προετοιμασία για την Ημέρα των Νεκρών και μια ακόμα ευκαιρία να απολαύσουμε μοναδικά Don Julio serves.

Ετοιμάζουμε fajitas και entomatadas με τους Eύα Μονοχάρη και Χρήστο Χατζηιώαννου .

Επιλέγουμε το κατάλληλο Day of the Dead look και στολίζουμε τα μαλλιά μας με τις Ευσταθία Τζόβα και Κωνσταντίνα Λειβαδίτη .

Kάνουμε μοναδικό μακιγιάζ με τις Βασιλική Καρανζόγιαννη και Γιούλη Ατματζίδη.

Επισκεπτόμαστε τα talk of the town venues με τις Κατερίνα Κοκκινάκη και Ευαγγελία Αλπίδου.

Και φυσικά, απολαμβάνουμε μια Don Julio Margarita ή Don Julio Repo από τις Μαργαρίτα Σκιάφου και Γεωργία Γεωργακοπούλου.

… και κάπως έτσι, συνθέτουμε το απόλυτο σκηνικό βγαλμένο από την μεξικανική παράδοση χιλιετιών, κόντρα στη λήθη του χρόνου…

Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου, η premium τεκίλα Don Julio σας προσκαλεί να συμμετέχετε στον εορτασμό της Ημέρας των Νεκρών και να μυηθείτε στην μεξικανική παράδοση, απολαμβάνοντας Don Margarita και Don Repo, στην πόλη σας! Το πνεύμα της Dia de los Muertos μεταφέρεται από την καρδιά του αποστακτηρίου της Don Julio, στην Ελλάδα!

Η κορύφωση της Dia de los Muertos την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου μας φέρνει στο Loco Athens (Καλαμιώτου 15) όπου ο φετινός World Class Winner, Ιωσήφ Ζααλούκ, επιμελείται το signature cocktail της Ημέρας των Νεκρών, την Don Julio Paloma Roja.

Για τα cocktails σας, δείτε εδώ:

DON MARGARITA

50ml τεκίλα Don Julio Blanco*

25ml Lime

15ml Agave Syrup

Ανακινήστε σε shaker με πάγο

Σερβίρετε σε χαμηλό ποτήρι - το στόμιο του οποίου έχετε περάσει από χοντρό αλάτι - με πάγο

Γαρνίρετε με lime

DON REPO

50ml τεκίλα Don Julio Reposado**

15ml Lime

Σερβίρετε σε ψηλό ποτήρι - το στόμιο του οποίου έχετε περάσει από χοντρό αλάτι - με πάγο

Απογεμίστε το ποτήρι με Grapefruit Soda

Γαρνίρετε με αλατισμένο γκρέιπφρουτ

PALOMA ROJA

50ml τεκίλα Don Julio Blanco*

5ml Mezcal

10ml Hibiscus cordial

100ml Pink grapefruit soda

Σερβίρετε σε ποτήρι collins – το στόμιο του οποίου έχετε περάσει από μαύρο αλάτι – με πάγο

Απογεμίστε το ποτήρι με Grapefruit Soda

Γαρνίρετε με pink grapefruit wedge



*Don Julio Blanco

Μια μοναδική τεκίλα, με εξαιρετικά ισορροπημένη και απαλή αίσθηση στον ουρανίσκο, με λεπτό άρωμα εσπεριδοειδών και βοτάνων που αφήνει μια δροσερή, υφάλμυρη επίγευση.

**Don Julio Reposado

Παράγεται από 100% μπλε αγαύη. Υφίσταται διπλή απόσταξη και στη συνέχεια παλαιώνει για 8 μήνες μέσα σε δρύινα βαρέλια για να αποκτήσει έναν ελαφρύ, γλυκό χαρακτήρα. Ξεχωρίζει για τα αρώματα αμυγδάλου-καρύδας και λευκής σοκολάτας. Η επίγευσή της είναι διαρκής με γεύσεις από λευκά πιπέρια και μπισκοτένιο τελείωμα.

Don Julio 1942

Ωριμάζει για 2,5 χρόνια σε βαρέλια από λευκή βελανιδιά, απ’ όπου και αντλεί την πολύπλοκη γεύση της. Με ίχνη καραμέλας, καραμέλας βουτύρου και άρωμα βανίλιας, η Don Julio 1942 είναι εξίσου απολαυστική στον ουρανίσκο και τη μύτη. Η επίγευση γλυκιάς αγαύης ολοκληρώνει την εμπειρία.

#DonJulioTequila #DiaDeLosMuertos