Το WHEN Career Fair επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ!

Στο WHEN Career Fair, οι συμμετέχουσες έλαβαν ενδυνάμωση, ευκαιρίες κατάρτισης, δυνατότητες δικτύωσης και πρακτικά εργαλεία που τους επιτρέπουν να μην “ονειρεύονται” απλώς την καριέρα του επιθυμούν, αλλά να την θέσουν ως στόχο και να την επιτύχουν.

Στις 24 Ιανουαρίου 2026, το Career Fair του WΗΕΝ επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, προσφέροντας πολλαπλές ευκαιρίες κατάρτισης, δικτύωσης και καθοδήγησης στις συμμετέχουσες, ώστε να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους και να πετύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους.

Στο 4ο WHEN Career Fair, περισσότερες από 300 γυναίκες προετοιμάστηκαν για την αναζήτηση εργασίας στα Career Clinics, με mockup interviews και συμβουλές για το βιογραφικό τους από τις trainers του οργανισμού, οργάνωσαν τα επόμενα βήματα της καριέρας τους με τις coaches του WHEN και συζήτησαν την επαγγελματική τους πορεία με μεντόρισσες – έμπειρα στελέχη από τις εταιρείες που είχαμε μαζί μας, βγάζοντας μάλιστα τη φωτογραφία που θα τις συνοδέψει σε όλες τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Οι συμμετέχουσες είχαν, επίσης, την ευκαιρία να κάνουν σύντομες συνεντεύξεις με εκπροσώπους από 15 εταιρείες & οργανισμούς, να παρακολουθήσουν εργαστήρια για τα εργασιακά τους δικαιώματα, την μεταφορά δεξιοτήτων σε νέα πεδία, και την απόκτηση πρακτικών εργαλείων για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, ενώ γέμισαν την κεντρική σκηνή του Career Fair για να ακούσουν μια ουσιαστική συζήτηση για το πώς μπορούν να εξελιχθούν σε μια αγορά που εξελίσσεται συνεχώς. Έθεσαν, τέλος, τις δικές τους ερωτήσεις σε εκπροσώπους HR φέρνοντας έναν πλούτο ζητημάτων, που μας αφορούν όλ@, στο τραπέζι.

Η φετινή συμμετοχή ξεπέρασε (κατά πολύ!) όλες τις προηγούμενες διοργανώσεις, με γυναίκες από πολλές διαφορετικές διαδρομές, ηλικίες, πεδία και μέρη της Ελλάδας να συναντώνται σε έναν ασφαλή και υποστηρικτικό χώρο που τους προσέφερε απλόχερα ενδυνάμωση, ευκαιρίες κατάρτισης, δυνατότητες δικτύωσης και πρακτικά εργαλεία που τους επιτρέπουν να μην “ονειρεύονται” απλώς την καριέρα του επιθυμούν, αλλά να την θέσουν ως στόχο και να την επιτύχουν. Τις ευχαριστούμε όλες και κάθε μία ξεχωριστά για τη συμμετοχή και την έμπνευση που μας έδωσαν πίσω!

Ευχαριστούμε, επίσης, τις εταιρείες και τους οργανισμούς που στήριξαν έμπρακτα και με ενεργή συμμετοχή το WHEN Career Fair, φέρνοντας πιο κοντά ταλαντούχες υποψηφίους με ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης: Lidl Hellas | Deloitte Greece | Dialectica | Bally’s Intralot | Qualco group | Ολυμπιακή Ζυθοποιία | ΑΒ Βασιλόπουλος | Kaizen gaming | Coca-Cola Τρία Έψιλον | Αθηναϊκή Ζυθοποιία | iSpeakUp | Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων | Skywalker | Στέντορας | Neolaia.gr | Epixeiro.gr | Neopolis | Womanlandia | ΑΘΗΝΑ 9.84 FM | Jenny | RooTerra | ΕΚΠΟΣΠΟ Νόστος | HouseHub | Χαμόγελο του Παιδιού.