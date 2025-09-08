The Paper: Το spin-off του "The Office" είναι εδώ και πάει ολοταχώς για 2η σεζόν

Μία κωμική σειρά που μάλλον ήρθε για να μείνει

Έχουν περάσει είκοσι χρόνια από τότε που η αμερικανική σειρά «The Office» συστήθηκε για πρώτη φορά στο τηλεοπτικό κοινό, μέσω του NBC. Μία σειρά που μέχρι σήμερα παραμένει μία από τις καλύτερες και πιο επιτυχημένες. Μπορείς να τη δεις και στο Disney+. Το The Office προβλήθηκε για εννέα σεζόν και μέχρι το φινάλε του, κράτησε το ενδιαφέρον αμείωτο.

Τώρα, η κωμική σειρά απέκτησε το spin-off της, με το The Paper να «ξυπνά» τη νοσταλγία μας και να μας μεταφέρει σε νέο επαγγελματικό, και εν μέρει προβληματικό, περιβάλλον, αυτή τη φορά στην εφημερίδα Toledo Truth Teller, που έχει τη βάση της στο Οχάιο. Μία εφημερίδα που αν και εκδίδεται κανονικά, στερείται των τοπικών ειδήσεων. Ουσιαστικά, η κωμική σειρά παρουσιάζει με σατιρικό τρόπο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εφημερίδες στον ψηφιακό κόσμο - από clickbait, έως έλλειψη πόρων.

Πίσω από το The Paper κρύβεται ο συνήθης ύποπτος, Γκρεγκ Ντάνιελς, που μας χάρισε και το The Office, αλλά και ο Μάικλ Κόμαν. Το spin-off έκανε πρεμιέρα στο Peacock, με 10 επεισόδια διαθέσιμα, ιδανικά για binge-watching. Έτσι κι αλλιώς όμως, είναι άξιο προσοχής, αφού ακολουθεί την ίδια ντοκιμαντερίστικη κάμερα.

Youtube

Το The Paper, που θέλει να ακολουθήσει την επιτυχημένη πορεία του The Office, έχει ήδη ανακοινωθεί για τη δεύτερη σεζόν - λογικό, αν σκεφτεί κανείς πως λείπουν τέτοιες σειρές από την τηλεόραση. Και να σκεφτεί κανείς πως ο Ντάνιελς ήταν διστακτικός να επανέλθει σε αυτό το σύμπαν, μετά την πρόταση του NBC για reboot ή spin-off.

Όσον αφορά την υπόθεση, ο Νεντ Σάμπσον γίνεται ο νέος αρχισυντάκτης της εφημερίδας, που έχει πολλές ιδέες για να αναβιώσει την τοπική δημοσιογραφική κάλυψη, αλλά όχι και τα χρήματα για να προσλάβει νέους δημοσιογράφους. Είναι νέος, με όραμα, όρεξη, αισιοδοξία και ελπίδα. Γι’αυτό και προσπαθεί να εμπνεύσει το υπάρχον προσωπικό —που περιλαμβάνει ορκισμένους μη δημοσιογράφους όπως λογιστές, υπαλλήλους κυκλοφορίας, διαφημιστές— να αναλάβουν εθελοντικά το ρεπορτάζ, δημιουργώντας την "ομάδα ειδήσεων" της εφημερίδας. Από την άλλη, έχει να διαχειριστεί και την Εσμεράλντα Γκραντ, σύνταξης που συνεχώς υπονομεύει τον Νεντ, αφού θεωρούσε δεδομένο πως θα έπαιρνε εκείνη την αρχισυνταξία.

Αξιοσημείωτο είναι πως στο καστ βρίσκουμε και τον λογιστή Όσκαρ Μαρτίνεζ, που τον υποδύεται ο Όσκαρ Νούνιεζ, που είναι και ο μοναδικός χαρακτήρας που επιστρέφει από το Τhe Office. Το υπόλοιπο καστ απαρτίζεται από τους Ντόναλ Γκλίσον, Σαμπρίνα Ιμπατσιατόρε, Τσέλσι Φράι, Μέλβιν Γκρεγκ, Άλεξ Έντελμαν, Ραμόνα Γιούνγκ και Τιμ Κέι.