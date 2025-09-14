Emmys 2025: Οι υποψήφιοι, τα φαβορί και οι εκπλήξεις

Η ώρα των «τηλεοπτικών Όσκαρ» έφτασε.

Severance, The Pitt, The Studio, Hacks, Adolescence και The Penguin συναγωνίζονται για τα κορυφαία βραβεία σε μια χρονιά με εξαιρετικές συμμετοχές.

Στο διάσημο Peacock Theater του Λος Άντζελες, στις 3 ξημερώματα Δευτέρας 15/9 ξεκινά η 77η τελετή απονομής των Prime Time Emmy Awards, η μεγάλη βραδιά των βραβείων της τηλεόρασης, που ειδικά φέτος συγκεντρώνουν σπουδαίες σειρές και ερμηνείες.

Η τηλεόραση, λένε, είναι το νέο σινεμά -κι αν κρίνουμε από υποψήφιες σειρές, όπως το Severance, θα συμφωνήσουμε. Γεγονός είναι πως τα προγνωστικά δίνουν και παίρνουν, μένει να φανεί -σε απευθείας μετάδοση από την COSMOTE TV- αν τα φαβορί, όπως το Severance, το The Studio και το Adolescence θα επιβεβαιώσουν τους τίτλους τους.

Από το Χόλιγουντ για το Χόλιγουντ

Το πρώτο μέρος των βραβεύσεων με την διήμερη απονομή των Creative Arts Emmy Awards, έδωσε ένα προβάδισμα στο κωμικό The Studio, που σατιρίζει τη βιομηχανία του κινηματογράφου -γιατί δεν υπάρχει τίποτα που το Χόλιγουντ αγαπάει περισσότερο από το ίδιο το Χόλιγουντ.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr

