«Ποια νομίζει πως είναι;»: Το Netflix κυκλοφόρησε το trailer για την Βικτόρια Μπέκαμ

«Το docuseries δίνει σε όλους μια θέση στην πρώτη σειρά, καθώς η Βικτόρια ετοιμάζεται για την επίδειξη μόδας της ζωής της», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη

9 Οκτωβρίου. Σημείωσε την ημερομηνία γιατί τότε κάνει πρεμιέρα η σειρά ντοκιμαντέρ της Βικτόρια Μπέκαμ στο Netflix. Είναι από τις πολυαναμενόμενες του φθινοπώρου στην streaming πλατφόρμα και είναι μάλλον δεδομένο πως οι συνδρομητές θα την τιμήσουν. Θα έχει αποκαλύψεις; Λογικά ναι. Θα έχει συγκίνηση; Σίγουρα, αν κρίνουμε και από το trailer.

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το trailer και σε αυτό βλέπουμε την Βικτόρια Μπέκαμ να συγκινείται αρκετές φορές. Ειδικά όταν σχολιάζει την προετοιμασία για την επίδειξη μόδας στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, τον Σεπτέμβριο του 2024.

Ότι κατάφερε να πάει κόντρα σε όσους έλεγαν πως ο χώρος της μόδας δεν θα την αποδεχτεί, είναι αναμφίβολα ένα μεγάλο επίτευγμα της Βικτόρια Μπέκαμ. Μιας γυναίκας που κακομεταχειρίστηκε από κόσμο και media, αλλά προτιμούσε τη σιωπή από την τροφοδότηση. Λογικά, πάντως, η Βικτόρια Μπέκαμ θα μοιραστεί αρκετές λεπτομέρειες, πιο προσωπικές.

Από Spice Girl στην δική της αυτοκρατορία στον χώρο της μόδας

Το Victoria Beckham ακολουθεί τη μετάβαση της Βικτόρια από Spice Girl σε σχεδιάστρια μόδας, εστιάζοντας στη μεγαλύτερη επίδειξη της καριέρας της: την παρουσίαση της κολεξιόν του οίκου της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, τον Σεπτέμβριο του 2024. Ωστόσο, διεισδύει στην κακομεταχείριση που υπέστη από το κοινό και τα βρετανικά ΜΜΕ. Μία μικρή γεύση έδωσε και στην βραβευμένη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix, Beckham, όπου η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε για τα χυδαία συνθήματα που φώναζαν τα πλήθη στα ποδοσφαιρικά παιχνίδια του Ντέιβιντ: «Είναι ντροπιαστικό. Είναι πληγωτικό».

Στη σειρά ντοκιμαντέρ, η Βικτόρια βλέπει αρχειακό υλικό - μεταξύ άλλων, τη στιγμή που ο τηλεπαρουσιαστής Κρις Έβανς την πίεσε να ανέβει στη ζυγαριά σε ζωντανή εκπομπή το 1999, μόλις δύο μήνες μετά τη γέννηση του Μπρούκλιν. Αυτή η εμμονική παρακολούθηση φαίνεται πως την οδήγησε σε ακραίο έλεγχο της εικόνας της: καθημερινή γυμναστική, αυστηρή διατροφή και εμμονή με την εμφάνιση.

Σε συνέντευξή της στο Grazia πέρυσι, η Βικτόρια Μπέκαμ είχε δηλώσει πως «δεν θέλω να φαίνεται σαν να παραπονιέμαι, αλλά υπήρχαν περίοδοι στο παρελθόν που δεν ένιωθα αρκετά σίγουρη για να καθίσω σε μια παραλία και να παρακολουθώ τα παιδιά μου να παίζουν». Πλέον, όμως, δηλώνει πως έχει καταλάβει ότι «η ζωή είναι πολύ μικρή» για να μετρά συνεχώς θερμίδες.