Τζουντ Λο και Άντριου Γκάρφιλντ θα ενσαρκώσουν τους μάγους Σίγκφριντ και Ρόι

Η Apple TV+ ετοιμάζει τη σειρά «Wild Things» με πρωταγωνιστές τους Τζουντ Λο και Άντριου Γκάρφιλντ

Η Apple TV+ προχωρά στην παραγωγή της νέας σειράς «Wild Things», που θα αφηγηθεί την πολυτάραχη ιστορία των εμβληματικών μάγων Σίγκφριντ και Ρόι, οι οποίοι καθόρισαν την εικόνα του Λας Βέγκας για δεκαετίες. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τον Τζουντ Λο και τον Άντριου Γκάρφιλντ, ενώ στο καστ εντάσσεται και ο Τζάστιν Θερού, ο οποίος θα υποδυθεί τον μεγαλοξενοδόχο Στιβ Γουίν.

Η σειρά, που θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια, βασίζεται στο επιτυχημένο Apple Original Podcast “Wild Things: Siegfried & Roy”. Το σενάριο «εξερευνά την άγρια και συναρπαστική σχέση των δύο μεγαλύτερων σόουμαν-μάγων στην ιστορία, οι οποίοι, με τις λευκές τίγρεις τους, μετέτρεψαν το Λας Βέγκας σε οικογενειακό προορισμό». Η αφήγηση θα εστιάσει όχι μόνο στις θρυλικές παραστάσεις τους αλλά και στη σκοτεινή πλευρά της καριέρας τους, που κορυφώθηκε με το μοιραίο ατύχημα στη σκηνή και το μυστήριο που το ακολούθησε.

getty images

Ο Τζάστιν Θερού, που έχει συνεργαστεί ξανά με την Apple στο «The Mosquito Coast», αναλαμβάνει τον ρόλο του Στιβ Γουίν, του ισχυρού ξενοδόχου που άνοιξε τον δρόμο στους Siegfried & Roy με το θέαμα που παρουσίασαν στο The Mirage. Ο Θερού έχει μακρά πορεία στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, με συμμετοχές σε σειρές όπως «The Leftovers», «White House Plumbers» και ταινίες όπως «Mulholland Drive», «American Psycho» και «The Girl on the Train».

Τη σειρά ανέπτυξε για την τηλεόραση ο Τζον Χόφμαν, ο οποίος θα είναι και showrunner, σκηνοθέτης και εκτελεστικός παραγωγός. Οι Τζουντ Λο και Άντριου Γκάρφιλντ θα έχουν διπλό ρόλο, τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες, καθώς εκτός από πρωταγωνιστές θα συμμετέχουν και στην παραγωγή. Ο Ματ Σάκμαν, γνωστός από το «WandaVision», θα σκηνοθετήσει το πρώτο επεισόδιο και θα είναι επίσης παραγωγός.

Την εκτελεστική παραγωγή υπογράφουν ακόμη οι Μπράιαν Γκρέιζερ για την Imagine Entertainment, οι Τόνι Λεόντις και Κάθι Σίρικ, καθώς και οι δημιουργοί του ομώνυμου podcast, Γουίλ Μαλνάτι και Στίβεν Λέκαρτ. Ο τελευταίος υπήρξε και σεναριογράφος και αφηγητής του ηχητικού ντοκιμαντέρ που ενέπνευσε τη σειρά.

Η «Wild Things» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες παραγωγές της Apple, καθώς συνδυάζει το μυστήριο, τη λάμψη και την τραγωδία πίσω από δύο από τις πιο θρυλικές φιγούρες της παγκόσμιας ψυχαγωγίας.