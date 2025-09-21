Πίνακας του Πικάσο αποκαλύφθηκε έπειτα από 80 χρόνια - Αστρονομικό το ποσό που αγγίζει η αξία του

Ένας άγνωστος πίνακας του Πάμπλο Πικάσο με τη Ντόρα Μάαρ, ολοκληρωμένος κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ήρθε στο φως μετά από οκτώ δεκαετίες.

Ένας χαμένος για οκτώ δεκαετίες πίνακας του Πάμπλο Πικάσο, που απεικονίζει τη Γαλλίδα φωτογράφο και ζωγράφο Ντόρα Μάαρ, αποκαλύφθηκε πρόσφατα από τον οίκο δημοπρασιών Lucien Paris. Το έργο, μια προτομή της Μάαρ με λουλουδάτο καπέλο, ολοκληρώθηκε στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής και βρισκόταν σε ιδιωτική συλλογή από το 1944, όταν αγοράστηκε λίγο μετά την απελευθέρωση της πόλης.

Το πορτρέτο παρουσιάζει τη Μάαρ σε πιο ήπιο και πολύχρωμο φως σε σύγκριση με τα προηγούμενα έργα του Πικάσο, όπως τα διάσημα "Πορτρέτο της Dora Maar" και "Dora Maar au Chat". Η ίδια η Μάαρ είχε σχολιάσει κάποτε ότι όλα τα πορτρέτα του Πικάσο ήταν ψεύτικα, λέγοντας ότι κανένα δεν αντανακλούσε πραγματικά την ίδια.

Η σχέση του ζευγαριού ξεκίνησε το 1935, όταν η Μάαρ φωτογράφιζε για την ταινία του Jean Renoir "Το έγκλημα του Monsieur Lange". Ο Πικάσο, τότε ήδη σε σχέση με τη Marie-Thérèse Walter, συνέχισε παράλληλα τη σχέση του με τη Μάαρ, η οποία τον γοήτευε με την ιδιαίτερη προσωπικότητά της. Οι πίνακες της Μάαρ συχνά απεικόνιζαν τον πόνο και την αγωνία, όπως φαίνεται στο "La Femme qui pleure", ενώ το έργο που αποκαλύφθηκε δείχνει το άγχος και τη θλίψη της κατά τη στιγμή που ο Πικάσο σκόπευε να την αφήσει για τη Françoise Gilot.

Ο πίνακας, διαστάσεων 80 x 60 εκατοστών, φυλασσόταν σε ιδιωτική συλλογή από έναν ανώνυμο Γάλλο συλλέκτη και παρέμενε άγνωστος στο ευρύ κοινό, γνωστός μόνο από μια ασπρόμαυρη φωτογραφία. Ο οίκος Lucien Paris εκτιμά την αξία του αρχικά στα 8 εκατομμύρια ευρώ, αν και αναμένεται να πιάσει πολύ περισσότερα.

Ο δημοπράτης Christophe Lucien τονίζει τη σημασία της ανακάλυψης: «Πρόκειται για αριστούργημα και ένα σπάνιο παράδειγμα του φωτεινού έργου του Πικάσο κατά τις σκοτεινές ημέρες της κατοχής. Η ανακάλυψή του είναι μια μεγάλη στιγμή για τους ειδικούς στην ιστορία της τέχνης».

Η Ντόρα Μάαρ, που απεβίωσε το 1997, θεωρείται μούσα του Πικάσο και είχε σημαντική επιρροή στο έργο του κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Ο πίνακας θα τεθεί σε δημοπρασία στις 24 Οκτωβρίου και θα εκτεθεί για τρεις ημέρες πριν την πώληση, προσφέροντας μια σπάνια ευκαιρία στους συλλέκτες να δουν από κοντά το χρωματικό πλούτο και τη συναισθηματική ένταση του έργου.