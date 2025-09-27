The Social Network: Το σίκουελ έχει πλέον τίτλο και ημερομηνία πρεμιέρας - Η υπόθεση που θα βασιστεί η νέα ταινία

Μάικι Μάντισον και Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ήδη ανυπομονούμε

Βρέθηκε στη 10η θέση στη λίστα των New York Times, με τις 100 καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα. Τώρα, το The Social Network βρίσκεται ξανά στην επικαιρότητα, αφού 15 χρόνια αργότερα θα επιστρέψει με δεύτερη ταινία και ένα δίδυμο δίδυμο που ανυπομονούμε να δούμε μαζί. Πλέον έχουμε τίτλο και ημερομηνία πρεμιέρας.

Το The Social Reckoning θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 9 Οκτωβρίου 2026 και όπως γνωρίζουμε εδώ και καιρό, η Μάικι Μάντισον και ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ θα βρίσκονται στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ο Άαρον Σόρκιν θα διασκευάσει το σενάριο και αυτή τη φορά θα σκηνοθετήσει και την ταινία.

Τι θα δούμε στο σίκουελ του The Social Network

Πολλά έχουν αλλάξει για το Facebook από τότε που κυκλοφόρησε η πρώτη ταινία, σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Φίντσερ και σενάριο του Άαρον Σόρκιν. Το κοινωνικό δίκτυο μπλέχτηκε σε πολλά σκάνδαλα, όπως την εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου και την επιβάρυνση της ψυχικής υγείας των εφήβων, γι’αυτό και το The Social Reckoning θα επικεντρωθεί σε όλα αυτά.

Όπως γράφει το Variety, η ταινία θα εμβαθύνει στα γεγονότα που εκτυλίσσονται σχεδόν είκοσι χρόνια μετά τη δημιουργία του μεγαλύτερου μέσου κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο από τον νεαρό προγραμματιστή-θαύμα και την ομάδα των πρωτοπόρων της τεχνολογίας.

Η ταινία βασίζεται σε αληθινά γεγονότα και αφηγείται την ιστορία της Φράνσις Χάουγκεν (θα την υποδυθεί η Μάντισον), μιας νεαρής μηχανικού του Facebook, η οποία ζητά τη βοήθεια του δημοσιογράφου της Wall Street Journal, Τζεφ Χόργουιτς (Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ), για να ξεκινήσει ένα επικίνδυνο ταξίδι που καταλήγει στο να αποκαλύψει μερικά από τα πιο καλά κρυμμένα μυστικά του κοινωνικού δικτύου.

Η έρευνα του Χόργουιτς, μια σειρά άρθρων γνωστή ως «The Facebook Files», δημοσιεύτηκε το 2021 και αποκάλυψε την επιζήμια επίδραση του Facebook στους εφήβους, καθώς και τη σκόπιμη διάδοση παραπληροφόρησης από την πλατφόρμα, η οποία συνέβαλε σε πράξεις πολιτικής βίας. Ο Σόρκιν είχε αφήσει να εννοηθεί παλαιότερα πως το σενάριο θα έχει πιο έντονες πολιτικές αποχρώσεις. «Κατηγορώ το Facebook για την 6η Ιανουαρίου», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά το 2024, στο podcast The Town. Όταν του ζητήθηκε να εξηγήσει, απάντησε: «Θα χρειαστεί να αγοράσετε εισιτήριο για την ταινία».

Το The Social Network του 2010, το οποίο επίσης κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο, συνοδεύτηκε από θετικές κριτικές αλλά σημείωσε και εμπορική επιτυχία, η οποία έφερε και οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και αυτή για την Καλύτερη Ταινία.

Το σίγουρο είναι πως το The Social Reckoning έχει μια πολύ δυνατή ομάδα από πίσω, αλλά και ένα σενάριο που θα συζητηθεί. Δηλαδή με λίγα λόγια ίσως έχουμε μια δεύτερη επιτυχία.