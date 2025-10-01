Νέες ταινίες και επανεκδόσεις που κυκλοφορούν στα σινεμά από την Πέμπτη 2/10

Η επιβλητική παρουσία του The Rock ηγείται των νέων κυκλοφοριών για αυτή την εβδομάδα, με τις υπόλοιπες επιλογές για αποτελούν μια βαμπιρο-ιστορία αγάπης και μια από τις πιο εμπορικές ταινίες στην ιστορία του box office που όμως δεν απευθύνεται σε όλους. Παράλληλα, είναι μια καλή ευκαιρία για όποιον δεν έχει δει το Avatar: The Way of Water στην μεγάλη οθόνη να το κάνει, καθώς σε ένα φιλμ τέτοιων επικών διαστάσεων, η σκοτεινή αίθουσα προσδίδει πολλά.

Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 2/10:

The Smashing Machine: Η Καρδιά ενός Μαχητή

Είκοσι τρία χρόνια μετά το ομότιτλο (The Smashing Machine) ντοκιμαντέρ του HBO για τον ταραχώδη βίο του Μαρκ Κερ, διάσημου αστέρα στα Mixed Martial Arts (ΜΜΑ), ο Μπένι Σάφντι σκηνοθετεί ένα αθλητικό biopic, με τον Ντουέιν Τζόνσον να παραδίδει μια ερμηνεία που θα συζητηθεί.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας και έλαβε ενθουσιώδη υποδοχή, αποσπώντας 15λεπτο standing ovation.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr