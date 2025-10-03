Peaky Blinders: Επιστρέφει με δύο νέες σεζόν και αυτά είναι όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής

Το 2026 αναμένεται και η κινηματογραφική μεταφορά, ως συνέχεια της σειράς, που ολοκληρώθηκε το 2022

Το Peaky Blinders μας κράτησε συντροφιά με έξι σεζόν, ρίχνοντας αυλαία το 2022, μετά από 36 επεισόδια. Πέρασαν τρία χρόνια για να μάθουμε πως ο Στίβεν Νάιτ δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα. Όπως είχε γίνει γνωστό και τον περασμένο Απρίλιο, ο δημιουργός της σειράς πήρε το πράσινο φως από το BBC και το Netflix για μια συνέχεια της οικογένειας Σέλμπι.

Και αυτό δεν αφορά την κινηματογραφική μεταφορά, αλλά δύο νέες σεζόν που θα έρθουν κάποια στιγμή στο μέλλον. Διότι, ναι, μην περιμένετε να δείτε σύντομα το Peaky Blinders στην μικρή οθόνη. Αντίθετα, η ταινία θα κυκλοφορήσει το 2026. Όπως γράφει το Variety, ο Στίβεν Νάιτ θα μας αφηγηθεί μια νέα γενιά της οικογένειας Σέλμπι, με την συνέχεια να διαδραματίζεται στη Βρετανία του 1953. Το καστ παραμένει προς το παρόν κρυφό, αλλά ο εμβληματικός πρωταγωνιστής της αρχικής σειράς, Κίλιαν Μέρφι, επιστρέφει ως εκτελεστικός παραγωγός.

«Μετά τους σφοδρούς βομβαρδισμούς στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, το Μπέρμιγχαμ χτίζει ένα καλύτερο μέλλον από σκυρόδεμα και χάλυβα», αναφέρει η περιγραφή της πλοκής. «Σε μια νέα εποχή του 'Peaky Blinders' , η μάχη για την κυριαρχία στο τεράστιο έργο ανασυγκρότησης του Μπέρμιγχαμ μετατρέπεται σε έναν βίαιο διαγωνισμό μυθικών διαστάσεων. Αυτή είναι μια πόλη πρωτοφανούς ευκαιρίας και κινδύνου, με την οικογένεια Σέλμπι να βρίσκεται και πάλι στο αιματοβαμμένο κέντρο της».

Ο Στίβεν Νάιτ δήλωσε πως «είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω αυτό το νέο κεφάλαιο στην ιστορία των 'Peaky Blinders’. Για ακόμη μία φορά, η ιστορία θα έχει ως επίκεντρο το Μπέρμιγχαμ και θα αφηγείται την ανάδυση της πόλης από τις στάχτες από τους βομβαρδισμούς. Η νέα γενιά της οικογένειας Σέλμπι αναλαμβάνει πλέον το τιμόνι, και η διαδρομή θα είναι συναρπαστική».

Αυτό που επίσης γνωρίζουμε είναι πως οι δύο νέες σεζόν θα περιλαμβάνουν από έξι επεισόδια διάρκειας 60 λεπτών η καθεμία. Όσον αφορά την κινηματογραφική μεταφορά που φέρει τον τίτλο “The Immortal Man”, αναμένεται να συνεχίσει την ιστορία από εκεί που την άφησε η σειρά, με τον Κίλιαν Μέρφι να επιστρέφει στον πρωταγωνιστικό ρόλο και ένα καστ που περιλαμβάνει τους Στίβεν Γκρέιαμ, Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Τιμ Ροθ και Μπάρι Κίογκαν. Το σενάριο υπογράφει ο Στίβεν Νάιτ φυσικά, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τομ Χάρπερ, γνωστός από έργα όπως “This Is England '86”, “The Woman in Black: Angel of Death” και αρκετά επεισόδια των “Peaky Blinders”.