«Μία Μάχη Μετά την Άλλη»: Γιατί μία από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς "απέτυχε" στις εισπράξεις;

Όχι ότι τα 140 εκατ. δολάρια είναι λίγα, αλλά δεν καλύπτουν τα έξοδα της ταινίας

Η νέα ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, «Η Μία Μάχη μετά την Άλλη», είναι, για πολλούς από εμάς, ένα τρίωρο αριστούργημα. Είναι δεδομένο πως θα τη δούμε στην κούρσα των Όσκαρ σε αρκετές κατηγορίες και είναι πολύ πιθανό να κερδίσει αυτό της Καλύτερης Ταινίας. Όπως πιθανό είναι να φύγει με το βραβείο Β’ Ανδρικού ο Σον Πεν. Σε αντίθεση βέβαια με τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο που λογικά θα τον δούμε υποψήφιο για Α’ Ανδρικό, αλλά είναι λίγες οι πιθανότητες να το κερδίσει.

Οι πιθανές υποψηφιότητες των Όσκαρ και οι διθυραμβικές κριτικές είναι τα θετικά για την ταινία του Άντερσον. Στην πραγματικότητα όμως, επικρατεί απογοητευτικό κλίμα, καθώς δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες. Όπως γράφει το Variety, παρά τη διεθνή απήχηση και τα 140 εκατ. δολάρια στις εισπράξεις, η ταινία θεωρείται οικονομική αποτυχία, αφού χρειάζονται περίπου 300 εκατ. για να μπορέσει να ισοσκελιστεί το κόστος της. Η παραγωγή άγγιξε τα 130 εκατ. δολάρια, με επιπλέον 70 εκατ. να ξοδεύονται για προώθηση - ποσά που δεν καλύπτονται εύκολα, δεδομένου ότι οι εισπράξεις από τα εισιτήρια μοιράζονται κατά 50% με τις αίθουσες, ενώ ο ΝτιΚάπριο λαμβάνει και ποσοστό από τα πρώτα ακαθάριστα έσοδα.

Απογοητευτικές πρεμιέρες και πτώση εσόδων

Αν η ταινία της χρονιάς παρουσιάζει πτώση εσόδων, μπορεί κανείς να καταλάβει τι συμβαίνει με τις άλλες κινηματογραφικές ταινίες. Η βιογραφική ταινία «The Smashing Machine» της A24, με πρωταγωνιστή τον Ντουέιν Τζόνσον στον ρόλο του μαχητή ΜΜΑ Μαρκ Κερ, «κατέρρευσε πολύ γρήγορα», σύμφωνα με τον Ο’Μίρα, ιδιοκτήτη κινηματογράφου στη Βιρτζίνια.

Την ίδια τύχη είχε και το «Roofman», μια δραματική κομεντί με τον Τσάνινγκ Τέιτουμ, που δεν σημείωσε αξιοσημείωτη προσέλευση. Πέρασε και λίγο απαρατήρητη στην προώθηση η αλήθεια είναι. «Οι ταινίες ήταν καλές, αλλά η ανταπόκριση του κοινού ήταν απογοητευτικά χλιαρή. Υπήρχε ντόρος, υπήρχαν προσδοκίες, αλλά η ανταπόκριση δεν ήρθε ποτέ», πρόσθεσε ο Ο’Μίρα στο Variety.

Για να μιλάμε με νούμερα, το «Roofman» έκανε πρεμιέρα με μόλις 8 εκατ. δολάρια, ενώ το «The Smashing Machine» υπέστη πτώση 70% τη δεύτερη εβδομάδα του, φτάνοντας μόλις τα 10,1 εκατ. δολάρια συνολικά. Παράλληλα, το «Kiss of the Spider Woman», μια μουσική μεταφορά με την Τζένιφερ Λόπεζ και προϋπολογισμό 34 εκατομμύρια, απέφερε μόλις 850.000 δολάρια.

Τι συμβαίνει με τα σινεμά;

Αυτή η απογοητευτική εικόνα είναι λογικό να προβληματίζει. Όπως αναφέρει ο αναλυτής box office του Fandango, Σον Ρόμπινς, αυτές οι φιλόδοξες ταινίες που θεωρούνται φοβερές, αποτυγχάνουν να δημιουργήσουν στο κοινό το αίσθημα του FOMO. Δηλαδή δεν καταφέρνουν να παρουσιαστούν ως κινηματογραφικές εμπειρίες που αξίζει να δεις πρώτος.

Επισημαίνει, επίσης, κάτι πιο βαθύ και ουσιαστικό: το κοινό, μετά την πανδημία, έχει εξοικειωθεί με την ιδέα πως δεν χρειάζεται να πάει στον κινηματογράφο. Αντ’ αυτού θα περιμένει να κυκλοφορήσει η ταινία σε κάποια streaming πλατφόρμα. Επιπλέον, η αποκλειστική προβολή στις αίθουσες έχει μειωθεί αισθητά - από τρεις μήνες που ήταν κάποτε, πλέον διαρκεί λίγες εβδομάδες.

Παρά τις δυσκολίες, οι αναλυτές συμφωνούν πως τα στούντιο πρέπει να συνεχίσουν να επενδύουν σε αυθεντικές ιστορίες. Για να επανέλθει ο κινηματογράφος στα επίπεδα προ πανδημίας, απαιτείται ποικιλία περιεχομένου - όχι μόνο sequels και blockbusters. «Ο θεατής σήμερα πάει σινεμά λίγες φορές τον χρόνο και διαλέγει ό,τι γνωρίζει. Συνέχειες, prequels και spin-offs. Εκεί νιώθει πιο ασφαλής», λέει ο αναλυτής της Texas Capital Securities, Έρικ Γουόλντ. «Ήταν πάντα δύσκολο για τα στούντιο να επενδύουν σε νέες ιδέες. Ο κίνδυνος αποτυχίας είναι πολύ μεγαλύτερος».