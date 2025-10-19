LIFE NOW CULTURE

Είσαι λάτρης της ταινίας "Ο φίλος μου ο Λευτεράκης"; Αυτό το κουίζ θα αποκαλύψει αν λες αλήθεια

JTeam

19 Οκτωβρίου 2025

Finos Film
Μπορεί να ισχυρίζεσαι ότι "παίζεις" στα δάχτυλα τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, όμως η αλήθεια θα αποκαλυφθεί μέσα από το quiz.

Τι γίνεται όταν το ψέμα που έχεις χτίσει, το βλέπεις ξαφνικά μπροστά σου; Ο Ντίνος Ηλιόπουλος είχε εφεύρει τον... φίλο του τον Λευτεράκη, όταν όμως τον είδε «φάντη μπαστούνι» στο σπίτι του, κόντεψε να τρελαθεί.

Η ταινία «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» είναι από τις κλασικές του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, και το νέο QUIZ σας καλεί να τεστάρετε πόσο καλά τη θυμάστε...

