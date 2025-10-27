A House of Dynamite: Γιατί η No1 ταινία του Netflix αυτή τη στιγμή, έχει εξοργίσει το Πεντάγωνο

Το A House of Dynamite έχει συγκεντρώσει θετικές κριτικές, αλλά έχει προκαλέσει και αντιδράσεις

Το νέο πολιτικό θρίλερ της βραβευμένης με Όσκαρ Αμερικανίδας σκηνοθέτιδας, Κάθριν Μπίγκελοου, έχει προκαλέσει αίσθηση. Το A House of Dynamite, που είναι και η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους για την ίδια, μετά το Detroit του 2017, έχει συγκεντρώσει θετικές κριτικές, με χρήστες στο Rotten Tomatoes να την χαρακτηρίζουν ως «ένας εφιάλτης που θα μπορούσε να γίνει πραγματικός».

Το A House of Dynamite δεν έχει περάσει σε καμία περίπτωση απαρατήρητο, ούτε καν από το Πεντάγωνο. Η υπόθεση του καταπιάνεται με ένα σενάριο που τρομάζει, την αποτυχία, δηλαδή, της αμερικανικής αντιπυραυλικής άμυνας να καταρρίψει έναν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο με πυρηνική κεφαλή που κατευθύνεται προς το Σικάγο. Σε περίπτωση που δεν το έχεις δει, καταλαβαίνεις πως η αγωνία κορυφώνεται πολλές φορές.

Γιατί όμως το A House of Dynamite έχει εξοργίσει το Πεντάγωνο

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Bloomberg News, η Υπηρεσία Αντιπυραυλικής Άμυνας δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της. Κι αυτό γιατί έχουν δαπανηθεί 50 δισεκατομμύρια δολάρια -με εκτοξευτές εγκατεστημένους στην Αλάσκα και την Καλιφόρνια- για να προβάλλεται ως ένα προβληματικό και αναποτελεσματικό αμυντικό σύστημα. Κυκλοφόρησε επίσης και εσωτερικό υπόμνημα, στο οποίο χαρακτηρίζει την κινηματογραφική απεικόνιση του συστήματος ως ανακριβές και παραπλανητικό.

Άλλωστε, μία σκηνή που ενόχλησε ιδιαίτερα την MDA είναι αυτή όπου ο υπουργός Άμυνας δηλώνει πως τα σημερινά συστήματα έχουν μόλις 50% πιθανότητα επιτυχίας, παρά το κόστος των 50 δισεκατομμυρίων. Κάτι που το Πεντάγωνο διέψευσε.

Η Υπηρεσία Αντιπυραυλικής Άμυνας ανησυχεί πως το A House of Dynamite παρουσιάζει τις ΗΠΑ ως ανίκανες να διαχειριστούν και να αμυνθούν ενάντια σε μια πυρηνική απειλή, σημειώνοντας στο υπόμνημα πως αν και η ταινία εξυπηρετεί το δράμα, «τα αποτελέσματα των πραγματικών δοκιμών δείχνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα».

Το Πεντάγωνο πρόσθεσε, επίσης, στο Bloomberg ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στην παραγωγή της ταινίας και πως «δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις ή τις προτεραιότητες της κυβέρνησης» και τόνισε πως «το αντιπυραυλικό σύστημα παραμένει θεμέλιο της εθνικής στρατηγικής άμυνας, προστατεύοντας τους Αμερικανούς πολίτες και τους συμμάχους τους».

Το Netflix δεν σχολίασε το ζήτημα που προκλήθηκε, ενώ η εκπρόσωπος της 73χρονης Κάθριν Μπίγκελοου υπενθύμισε δηλώσεις της σκηνοθέτιδας στην εκπομπή CBS Sunday Morning, όπου εξήγησε ότι επέλεξε να μην συνεργαστεί με το Πεντάγωνο. «Θέλαμε να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία μας», είπε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι είχε μαζί της «πολλούς τεχνικούς συμβούλους με εμπειρία στο Πεντάγωνο» καθ’ όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Το A House of Dynamite είναι διαθέσιμο στο Netflix και βρίσκεται ήδη στην κορυφή του ελληνικού Top10. Πρωταγωνιστούν οι Ίντρις Έλμπα, Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Γκάμπριελ Μπάσο και Άντονι Ράμος.