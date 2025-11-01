Ο Γούντι Άλεν επιστρέφει στη Μαδρίτη για τη 51η ταινία του

Ο Γούντι Άλεν εξασφάλισε χρηματοδότηση 1,5 εκατομμυρίων ευρώ για να ετοιμάσει την επόμενη ταινία του στη Μαδρίτη.

Ο τέσσερις φορές βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός σκηνοθέτης Γούντι Άλεν ετοιμάζεται να επιστρέψει στα κινηματογραφικά πλατό, αυτή τη φορά στη Μαδρίτη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El País, ο Άλεν εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφερειακή Κυβέρνηση της Μαδρίτης για την επόμενη ταινία του, η οποία φέρει τον προσωρινό τίτλο «Wasp 2026», ακρωνύμιο του Woody Allen Summer Project.

Η επένδυση περιγράφεται ως «χορηγία της Κοινότητας της Μαδρίτης για την προωθητική καμπάνια μιας ταινίας μεγάλου μήκους», ενώ ένα από τα βασικά σημεία της συμφωνίας είναι ότι η λέξη «Μαδρίτη» θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον τελικό τίτλο της ταινίας. Η χρηματοδότηση θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις, ανάλογα με την πορεία της ταινίας στις διεθνείς αγορές και τη συμμετοχή της σε μεγάλα φεστιβάλ, όπως του Βερολίνου ή των Καννών.

Η παραγωγή θα πραγματοποιηθεί από την Gravier Production, την εταιρεία του Άλεν, σε συνεργασία με την ισπανική Wanda Vision, γνωστή από ταινίες όπως η «Petra». Αν και το ποσό των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί σημαντική ενίσχυση, δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη του προϋπολογισμού μιας ταινίας του Άλεν, γεγονός που σημαίνει πως πιθανότατα υπάρχουν και άλλοι χρηματοδότες.

Το συμβόλαιο με την Περιφερειακή Κυβέρνηση της Μαδρίτης αναφέρει ότι ο Άλεν θεωρείται «ένας από τους πιο πολυτάλαντους σύγχρονους καλλιτέχνες του κινηματογράφου» και ότι η συνεργασία αυτή θα συμβάλει στην προώθηση της εικόνας της Μαδρίτης διεθνώς, μέσω της κινηματογραφικής τέχνης. Η απόφαση εντάσσεται στη στρατηγική της ισπανικής πρωτεύουσας να ενισχύσει την παρουσία της στη διεθνή κινηματογραφική σκηνή, προσελκύοντας μεγάλες παραγωγές.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Άλεν στρέφεται στην Ισπανία για γυρίσματα. Το 2008 γύρισε τη βραβευμένη «Vicky Cristina Barcelona», με τους Χαβιέ Μπαρδέμ και Πενέλοπε Κρουζ, ταινία που του απέφερε και το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου για την Κρουζ. Πιο πρόσφατα, το 2020, παρουσίασε το «Rifkin’s Festival», το οποίο γυρίστηκε στο Σαν Σεμπαστιάν, επιβεβαιώνοντας τη μακρόχρονη σχέση του με την Ισπανία και τη μεσογειακή αισθητική της.

Η τελευταία του ταινία, το «Coup de Chance» (2023), ένα ρομαντικό θρίλερ γυρισμένο στο Παρίσι, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας και σηματοδότησε την 50ή του σκηνοθετική δουλειά. Κατά τη διάρκεια της προβολής, ο Άλεν απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης που του έχει απευθύνει η θετή του κόρη Ντίλαν Φάροου, ένα θέμα που έχει σκιάσει την καριέρα του τα τελευταία χρόνια.

Σε συνέντευξή του στο Variety στη Βενετία, ο σκηνοθέτης είχε δηλώσει ότι δυσκολεύεται πλέον να εξασφαλίσει χρηματοδότηση στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των αντιπαραθέσεων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο το «Coup de Chance» να είναι η τελευταία του ταινία. Παρ’ όλα αυτά, η συμφωνία με τη Μαδρίτη δείχνει πως ο Άλεν δεν σκοπεύει να αποσυρθεί ακόμη, συνεχίζοντας να δημιουργεί έργα που συνδυάζουν χιούμορ, μελαγχολία και το διαχρονικό του ενδιαφέρον για τον έρωτα και την ανθρώπινη μοίρα.

Οι λεπτομέρειες για το σενάριο του «Wasp 2026» παραμένουν άγνωστες, όμως αν κρίνουμε από την πορεία του Άλεν στην Ευρώπη, αναμένεται μια ταινία που θα παντρεύει τη νοσταλγική του ματιά με τη ζωντάνια της ισπανικής πρωτεύουσας.