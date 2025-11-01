American Horror Story: Η Αριάνα Γκράντε επιστρέφει για τη 13η σεζόν

Η Αριάνα Γκράντε επιστρέφει στην τηλεόραση μετά από 10 χρόνια, πρωταγωνιστώντας στη νέα σεζόν του «American Horror Story».

Η Αριάνα Γκράντε κάνει το μεγάλο της τηλεοπτικό comeback, δέκα χρόνια μετά την τελευταία της εμφάνιση, καθώς επιλέχθηκε να πρωταγωνιστήσει στη 13η σεζόν της διάσημης σειράς τρόμου του FX, "American Horror Story". Η νέα σεζόν, που θα κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο του 2026, σηματοδοτεί μια επανένωση της τραγουδίστριας με τον δημιουργό Ράιαν Μέρφι, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο Scream Queens το 2015.

Η είδηση ανακοινώθηκε μέσω ενός ανατριχιαστικού βίντεο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του Ryan Murphy Productions στο Instagram. Στο βίντεο, η χαρακτηριστική γραμματοσειρά του American Horror Story προβάλλει τα ονόματα του καστ πάνω σε μαύρο φόντο, ενώ στο υπόβαθρο ακούγεται η διασκευή του «I’ll Be Seeing You» από τη Βέρα Λιν. Το κλιπ κλείνει με τη φράση: «Έκπληξη, σκύλα! Σίγουρα νόμιζες ότι με είχες ξεφορτωθεί» — μια ευθεία αναφορά στον εμβληματικό χαρακτήρα της Έμμα Ρόμπερτς, Μάντισον Μοντγκόμερι, από την τρίτη σεζόν της σειράς.

Η 13η σεζόν θα ενώσει ξανά σχεδόν όλο το θρυλικό καστ της ανθολογίας τρόμου: Τζέσικα Λανγκ, Σάρα Πόλσον, Έβαν Πίτερς, Άντζελα Μπάσετ, Κάθι Μπέιτς, Έμμα Ρόμπερτς, Μπίλι Λουρντ, Γκαμπούρεϊ Σιντίμπε και Λέσλι Γκρόσμαν. Η συμμετοχή της Λανγκ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δεν είχε εμφανιστεί στη σειρά από το Apocalypse του 2018. Παρόμοια, οι Μπάσετ, Μπέιτς και Σιντίμπε επιστρέφουν μετά από αρκετά χρόνια απουσίας, ενώ οι Πίτερς και Πόλσον είχαν τελευταία φορά συμμετάσχει στο Double Feature το 2021.

Η συγκέντρωση τόσων γνωστών ονομάτων έχει προκαλέσει φρενίτιδα στους θαυμαστές, οι οποίοι εικάζουν πως η νέα σεζόν ίσως συνδέεται με την αγαπημένη Coven (σεζόν 3, 2013). Η συγκεκριμένη ιστορία είχε ήδη αναβιώσει στην όγδοη σεζόν, το Apocalypse, συνδυάζοντας τα γεγονότα των Murder House, Hotel και Coven σε ένα crossover γεμάτο ανατροπές.

Η Γκράντε, 32 ετών σήμερα, είχε ξεκινήσει την πορεία της στην τηλεόραση ως Κατ Βαλεντάιν στη νεανική σειρά του Nickelodeon Victorious (2010–2013) και συνέχισε στο spin-off Sam & Cat. Μετά την επιτυχία της στο Scream Queens, επικεντρώθηκε στη μουσική της καριέρα, κυκλοφορώντας επιτυχημένα άλμπουμ όπως Yours Truly και Thank U, Next, που την καθιέρωσαν ως μία από τις μεγαλύτερες ποπ σταρ της δεκαετίας.

Πρόσφατα, η Γκράντε εντυπωσίασε και στον κινηματογράφο, υποδυόμενη τη Γκαλίντα στην ταινία Wicked: Part I (2024) δίπλα στη Σίνθια Ερίβο. Η ερμηνεία της της χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου στα βραβεία του 2025 και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. Θα επιστρέψει στον ρόλο της και στο Wicked: Part II, που έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 21 Νοεμβρίου 2026.

Η επάνοδός της στο American Horror Story φαίνεται να σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της — αυτή τη φορά, με έναν ρόλο που, όπως όλα δείχνουν, θα αξιοποιήσει τόσο τη δραματική όσο και τη σκοτεινή πλευρά της καλλιτέχνιδας.

Οι θαυμαστές ανυπομονούν ήδη για την επιστροφή της βασίλισσας του τρόμου, της μουσικής και —όπως όλα δείχνουν— της τηλεόρασης.