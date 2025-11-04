Η νέα σειρά που κέρδισε τη μάχη της τηλεθέασης με διαφορά - Το ποσοστό που έπιασε

Το αποτύπωμα της τηλεθέασης στις νέες πρεμιέρες

Τα πρώτα νέα προγράμματα έκαναν την εμφάνισή τους στους πίνακες της Nielsen. Ξεχώρισε φυσικά το «Σόϊ σου» με ποσοστά τηλεθέασης που έχουν να καταγραφούν στο πεδίο της ελληνικής μυθοπλασίας αρκετές τηλεοπτικές σεζόν. Το πρώτο επεισόδιο του έκτου κύκλου της οικογενειακής κωμωδίας του Alpha παρακολουθήθηκε σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Nielsen από 1.640.000 τηλεθεατές με το μερίδιο τηλεθέασης να διαμορφώνεται σε 38,9% στο σύνολο και 40,8% στο δυναμικό κοινό 18 – 54.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr