A Murder Uncorked: Όσα ξέρουμε για τη νέα rom-com μυστηρίου με Λούκας Μπράβο και Έμμα Ρόμπερτς

Ανυπομονούμε να τους δούμε μαζί; Ναι.

Δώστε μας rom-com γεμάτη μυστήριο, πάθος και χιούμορ και δεν θέλουμε τίποτε άλλο. Μία τέτοια έρχεται να προστεθεί στη λίστα μας την επόμενη χρονιά, με ένα σούπερ πρωταγωνιστικό δίδυμο. Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Variety, Έμμα Ρόμπερτς και Λούκας Μπράβο θα πρωταγωνιστήσουν στο επερχόμενο A Murder Uncorked, που από την υπόθεση και μόνο έχουμε ήδη ενθουσιαστεί. Ελπίζουμε και στην καλή χημεία των δύο ηθοποιών.

Θα χρεαστεί φυσικά να κάνουμε υπομονή, αφού η rom-com θα κυκλοφορήσει το 2026 και λογικά προς το τέλος του έτους. Δεν έχει γίνει σαφές αν θα κυκλοφορήσει στην μεγάλη οθόνη ή σε κάποια streaming πλατφόρμα, αλλά το όραμα είναι να γίνει franchise. Επομένως το πιο πιθανό σενάριο είναι να μην κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους. Ίδωμεν.

Shutterstock

Έμμα Ρόμπερτς και Λούκας Μπράβο σε μια πολλά υποσχόμενη rom-com

Η ταινία βασίζεται στην επιτυχημένη σειρά βιβλίων «A Wine Lover's Mystery», της Μισέλ Σκοτ. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Άρι Σαντέλ, που μας έχει χαρίσει και το When We First Met, ενώ το σενάριο υπογράφει η Κάρεν Μακκαλαχ. Πάμε και στα της υπόθεσης.

Η Έμμα Ρόμπερτς υποδύεται μία ηθοποιό, την Νίκι, που χάνει τον ρόλο της ντετέκτιβ σε μία τηλεοπτική σειρά και αναγκάζεται να επιστρέψει στη δουλειά της ως σερβιτόρα σε ένα εστιατόριο. Εκεί γνωρίζει τον γοητευτικό Ντέρεκ, ιδιοκτήτη ενός διάσημου οινοποιείου, ο οποίος της προσφέρει μια ονειρική δουλειά στην πανέμορφη κοιλάδα Νάπα Βάλεϊ. Το ονειρικό κλίμα αλλάζει όταν ένας φόνος συγκλονίζει το οινοποιείο. Η αστυνομία υποψιάζεται τον Ντέρεκ και οι δυο τους αποφασίζουν να εντοπίσουν τον πραγματικό δολοφόνο, ενώ παράλληλα αποκτούν συναισθήματα ο ένας για τον άλλον.

Τα γυρίσματα για την πολλά υποσχόμενη rom-com θα ξεκινήσουν το 2026 και την ίδια χρονιά θα κυκλοφορήσει κιόλας.

Όπως δήλωσε ο Βίνσεντ Νιούμαν που βρίσκεται στην παραγωγή, «τα βιβλία της Μισέλ είναι ένας συνδυασμός ρομαντισμού, κωμωδίας και μυστηρίου, με απήχηση σε κοινό κάθε ηλικίας παγκοσμίως. Το A Murder Uncorked είναι η πρώτη ταινία σε αυτό που οραματιζόμαστε ως κινηματογραφικό franchise».

Ενώ ο Άρι Σαντέλ πρόσθεσε πως «είμαι ενθουσιασμένος που θα δημιουργήσουμε αυτή την ερωτική επιστολή προς την Νάπα Βάλεϊ και το είδος του μυστηρίου, δίνοντάς του μια κωμική πινελιά που το κάνει μια διασκεδαστική και απολαυστική εμπειρία».

Ο Λούκας Μπράβο θα επιστρέψει στην μικρή οθόνη σύντομα, για την πέμπτη σεζόν του Emily in Paris στο Netflix.